Con una carrera ascendente, María Becerra acaba de regresar de su exitosa gira en España donde tocó sus más grandes éxitos en suelo europeo por primera vez. Instalada de nuevo en la Argentina, no pierde el tiempo y ya compartió novedades con sus fans: esta vez se trató de un “cambio de look tremendo”.

La intérprete de “Ojalá” anunció a través de sus redes sociales que intervendría su imagen, pero sus admiradores nunca imaginaron lo que traía entre manos. La joven de 22 años oriunda de Quilmes agarró las tijeras y renovó su peinado, para ello se inspiró en un estilo retro de Natalia Oreiro.

Jugado cambio de look Foto: Instagram/mariabecerra

Primero subió una historia de Instagram donde confesó: “Hoy me hago un cambio de look tremendo” y generó gran expectativa. Al poco tiempo compartió el resultado final en su perfil de TikTok con un video donde mostró el antes y el después y confesó: “Pintó cambiazo”.

La artista modificó su flequillo en forma rotunda. Dejó atrás el clásico corte recto sobre las cejas y optó por una forma en pico, tendencia que se conoce como “battie page” y popularizó Natalia Oreiro durante el lanzamiento de su CD “Tu veneno” en el 2000.

Se inspiró en Natalia Oreiro Foto: Instagram/mariabecerra

El clip de María Becerra sumó cerca de 400 mil “me gusta” en menos de un día y recolectó todo tipo de comentarios. Entre ellos se destacaron los mensajes de usuarios que aseguraron que su nuevo look se ve algo “raro”, aunque también muchos reconocieron su originalidad y valoraron su osadía.

María Becerra defendió a Tini Stoessel de las declaraciones de Leo García

Amiga íntima de Tini Stoessel, la “nena de Argentina” no dudó en salir en su defensa luego de las picantes declaraciones en su contra de Leo García.

“La Tini diciendo ‘mijente’, nena, saliste de cuna de oro, estás ahí por tu viejo y tu música es de pendeja despechada que lo único que piensa con quien estará el tóxico de tu chongo”, fueron las palabras del mediático. Y la artista respondió: “Si no tenés talento, si no tenés disciplina, eso no se mantiene”.

Leo García atacó sin filtros a Tini Stoessel.

“Tini es la mejor persona que he conocido en la industria. Buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone y es dedicada con su trabajo como nadie. El éxito que tiene lo tiene completamente merecido”, reconoció en una conferencia de prensa en Santiago del Estero.