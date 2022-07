Tras gran cantidad de críticas y agresiones por parte de Leo García hacia Tini Stoessel, María Becerra salió a defenderla enumerando las enormes virtudes de su colega.

Brutal: Leo García lanzó un sinfín de insultos y críticas contra Tini Stoessel.

Y es que Leo García, quien es además de cantante, un exparticipante de “El Hotel de los Famosos”, lanzó duras críticas contra Tini, poniendo en duda su talento y además la insultó.

Ante esta situación, María Becerra no se calló la boca y redobló la apuesta: “Si le molesta que no la escuche”, dijo indignada.

Las críticas de Leo García contra Tini Stoessel

A través de un vivo en su Instagram personal, Leo García empezó a criticar a la nueva generación de músicos y artistas populares. En ese sentido, lanzó gran cantidad de desprestigios de índole machista y violentos, y la principal damnificada fue Tini Stoessel.

Así, García se refirió a la vida privada de ella, además del contenido de sus canciones: “Qué le pediste a papá que te compre el disco, put...”, dijo ofuscado.

Pero este accionar no le resultó “gratis” al cantante, dado que inmediatamente fue muy repudiado en redes sociales.

La defensa de María Becerra a Tini Stoessel

No solo críticas a los dichos de Leo García por parte de la gente, sino también una fuerte reacción por parte de María Becerra, fue lo que generó el vivo de Instagram que hizo el cantante y autor de “Reírme más”.

Así, Becerra charló con la prensa en una conferencia de prensa en Santiago del Estero, en donde supo defender notablemente a Tini Stoessel.

María Becerra no pudo guardarse nada y respaldó y defendió a Tini de las críticas de Leo García. Foto: María Becerra

“Si no tenés talento, si no tenés disciplina, eso no se mantiene. Tini es la mejor persona que he conocido en la industria. Buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone y es dedicada con su trabajo como nadie. El éxito que tiene lo tiene completamente merecido”, afirmó Becerra.

Y luego, continuando con su argumento, agregó: “La gran mayoría de nosotros somos muy dedicados, componemos nuestras canciones y yo con 22 años puedo componer un hit mundial. No voy a aceptar que alguien venga y lo desvalorice porque habla de despecho. Si a él (Leo García) le molesta, que habla de despecho, que no la escuche”.

Involucrada en una genuina defensa de la música actual, la cantante de 22 años mencionó que “hay canciones que hablan de cosas tremendas y por ahí andan. (...) Nosotros tenemos la responsabilidad de que somos gente que influimos muchísimo en jóvenes y adolescentes”.

¿Cómo fue el ataque de Leo García a Tini Stoessel?

Visiblemente molesto, Leo García no se guardó nada y comenzó a despotricar contra la pareja del futbolista Rodrigo De Paul: “¿Qué te pasa Tini? ¿Qué te pasa con ese macho que salís? Que dejó una mujer ahí con un chico llorando, ¡qué vergüenza! Eso es lo que se habla de vos, ¡qué vergüenza!”.

Y luego criticó a las seguidoras de ella: “Y a las tilingas esas que tenés de seguidoras, las tilingas, las tilingas. vamos... ¿Qué le pediste a papá que te compre el disco? Pu... Le pediste a tu papito que te compre el disco, wacha. No tenés plata para comprártelo vos, ¿te compraste la entrada porque te la compró tu mamá o tu papá? ¡Andate a la puta que te parió!”.

Ante todos estos agravios, Instagram le suspendió brevemente la cuenta a Leo García.