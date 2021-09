Con una serie de videos, Leo García (50) mostró su rostro ensangrentado como consecuencia de una golpiza que sufrió en la madrugada del martes por un patovica en General Rodríguez, ciudad en la que vive y es oriundo.

“No voy a acusar a nadie, no estoy para acusar a nadie”. Esto no es un maquillaje, escomo me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde yo vivo. Soy bueno y hablé con un chico. Le tiré onda gay y así respondieron”, expresó el artista sobre cómo se desarrolló la situación en la que fue víctima por discriminación.

Sus fanáticos no tardaron en repudiar el hecho y mandarle mensajes de apoyo: “Que triste, lamento mucho lo que te pasó. Nadie tiene derecho a dañar y lastimar a otra persona”, “Por favor corazón, desinfectate las heridas o ve al hospital. Cuidate mucho, te sigo y te valoro” y “Mira esa guitarra detrás tuyo, reencontrate con lo que hacés que es la música. Queremos verte bien”, fueron solo algunos.

Luego de varias filmaciones en las que García hizo su descargo, el músico hizo una transmisión en vivo y ante las preguntas de sus seguidores de si iba a realizar la denuncia correspondiente a la comisaría indicó: “No hago hago denuncia, porque no sé quien es. Lo que le quiero decir a todos es que seamos amor y paz. Esto es como me respondió la gente donde yo nací”.

“El chico que me pegó pensó que por ser homosexual y yo estaba molestando. Hay homofobia, este país no cambia más. ¿Qué importa quién ganó? ¿Qué importa quién perdió? La homofobia no para más. A mí me pegaron por eso. ¿Saben qué quiero? Morirme. ¡Este es un país maldito!”, sentenció el músico.