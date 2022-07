Leo García se encuentra en el ojo de la tormenta luego de haber criticado brutalmente a Tini Stoessel.

El compositor de “La Isla del Sol” lanzó un video en las redes sociales donde aseguró que la cantante habría alcanzado el éxito musical tan solo por la ayuda de su padre. “Qué le pediste a papá que te compre el disco, put...” expresaba de pésima manera el mismo.

Leo García contra Tini Stoessel.

Si bien García fue duramente criticado no solo por los fans de Tini sino, también, por sus colegas y los principales portales periodísticos, decidió hacer oídos sordos a las críticas y redoblar la apuesta atacando nuevamente a la cantante.

Leo García volvió a atacar a Tini Stoessel. Foto: Captura de pantalla

En esta oportunidad, el compositor expresó a través de su cuenta de Twitter “Haz lo que quieras conmigo, esta noche soy tu bebé' CUIDEN A SUS HIJAS NIÑAS!!! Esas letras son nefastas y las niñas consumen eso! POR FAVOR PRESTEN ATENCIÓN NO SON SOLO CANCIONES!”

Leo García volvió a atacar a Tini Stoessel. Foto: Captura de pantalla

Acto seguido Leo García afirmó “Las locuras de los adultos no deben de repercutir en los niños, cuidemos el mensaje que les llega a los niños y que no usen la música para engañar”.

Qué dijo María Becerra sobre los dichos de Leo García a Tini Stoessel

Al igual que los millones de fans de Tini Stoessel, María Becerra salió al cruce con Leo García y defendió a su amiga y colega.

La cantante expresaba ante las críticas “Si no tenés talento, si no tenés disciplina, eso no se mantiene. Tini es la mejor persona que he conocido en la industria. Buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone y es dedicada con su trabajo como nadie. El éxito que tiene lo tiene completamente merecido”.

María Becerra bancó a Tini Stoessel luego de los tuits de Leo García. Foto: Foto web

“La gran mayoría de nosotros somos muy dedicados, componemos nuestras canciones y yo con 22 años puedo componer un hit mundial. No voy a aceptar que alguien venga y lo desvalorice porque habla de despecho. Si a él (Leo García) le molesta, que habla de despecho, que no la escuche” replicaba María.