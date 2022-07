María Becerra es la nueva protagonista del reciente múmero de Neo2 Magazine. En su paso por España, “la nena de Argentina” participó de una sesión de fotos con diferentes looks y habló sobre la posibilidad de ser actriz en una entrevista exclusiva.

La nueva edición de Neo2 cuenta con un especial de 16 páginas dedicadas a “la nena de Argentina”, donde María Becerra lució diferentes outfits en su sesión fotográfica y habla sobre su exitoso presente.

María Becerra Foto: Neo2 Magazine

“Este nombre viene de cuando grabamos Animal con Cazzu, el productor (Big One) nos pidió que tiráramos ad libs y algunas pautas y parece que en un momento dijimos “Las Nenas de argentina” y la gente escuchó ‘La Nena de Argentina’ como si me lo estuviese diciendo a mí misma. De repente a todo el mundo le encantó y me empezaron a llamar así, entonces lo adopté como propio” recordó en referencia a su apodo.

“Me fascina y me genera mucho porque siento que represento a mi país a cada lugar que voy” agregó la cantante.

María Becerra Foto: Neo2 Magazine

Entre muchos de sus cambios de vestuario, muy osada, la intérprete de “Miénteme” junto a Tini Stoessel jugó con la cámara y modeló con poca ropa, cubriéndose con su cabello largo y mostrando su figura tonificada.

María Becerra habló sobre su faceta como actriz

Sobre su posible incursión en el mundo de la actuación, Becerra confesó: “Me encantaría, se podría decir que es algo que tengo pendiente. Estoy esperando la propuesta”

En cuanto a sus preferencias, la artista aseguró: “Me encantaría hacer una participación especial en una serie.” Aunque aseguró que su prioridad actual es terminar su próximo álbum.