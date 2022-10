El descargo de María Becerra tras las críticas por las letras de sus canciones: “Soy una mujer, me gusta el deseo y me gusta el placer”

María Becerra se transformó en un ícono de la música argentina en todo el mundo. Así es como se convirtió en la portada de Glamour, una famosa revista de España. La cantante argentina brindó una entrevista profunda y habló de su próximo álbum, sus colegas y las críticas.

Durante la charla, María Becerra señaló el gran momento que vive la escena del género urbano argentino y, en especial, las mujeres de la industria. “Estamos superunidas y es muy real. Siento que, entre nosotras –es mucho más raro que se dé entre hombres– cuando nos juntamos, no es solamente por negocio.” explicó en referencia a su amistad con sus colegas como Tini Stoessel, Nicki Nicole, Emilia Mernes y Lali Espósito, entre otras. ”Se da porque nos caemos super bien, porque somos amigas, porque tenemos ganas de potenciarnos las unas a las otras. No es habitual en esta industria este tipo de relación” agregó.

Tini y María Becerra, amigas y colegas. "La nena de Argentina" bancó a "la triple T" luego de los tuits de Leo García. (Gentileza Los Andes). Foto: Foto web

Sin embargo, la oriunda de Quilmes reconoció que aún queda un largo camino por cambiar y erradicar el machismo, sobre todo por parte del público. “El otro día me criticaron por las letras de mis canciones, me dijeron que era muy grosera y que debía tener más cuidado porque las escuchaban niños de cinco años. No veo que les hagan esos comentarios a los hombres artistas” señaló.

Luego, sin pelos en la lengua, aseguró que está orgullosa de sus temas. “Soy una mujer, me gusta tener relaciones sexuales, me gusta el deseo y me gusta el placer. Tengo derecho a todo eso y me encanta hablar de ello en mis canciones” sentenció.

María Becerra opinó sobre los comentarios negativos en las redes sociales

“Hablar de tu vida privada es abrir una puerta que hay que pensar muy bien si quieres tenerla abierta. Por ejemplo, cuando muestras tu relación sentimental y subes una foto con tu pareja para compartir el amor que le tienes, todo es superbonito al principio. Todo es amor y la gente te dice cosas como ‘qué lindo, qué buena pareja hacen’. Pero después, por ahí, sale gente mala a inventar que estuvo con tu novio. A decir que lo vio con otra.” confesó María Becerra en la entrevista para Glamour España.

Luego, añadió que esos mismos comentarios luego cambian a críticas como: “‘No es para vos’, ‘mereces algo mejor’ y empieza la intoxicación. Es un arma de doble filo”. Además aseguró que, la red social más tóxica es “sin duda, Twitter”.