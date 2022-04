Lit Killah se refirió a la presentación de María Becerra en los Grammys 2022 y dio su opinión durante un stream en Twitch. El músico salió a defender y apoyar a su colega tras los comentarios negativos que recibió en las redes sociales.

“Yo opino que la Mari la rompió” confesó Lit Killah ante una pregunta en el chat de su canal de Twitch acerca del paso de María Becerra por los Grammys 2022. “No sé si ustedes son conscientes de que la Mari estuvo en los Grammys” dijo refiriéndose a la diferencia entre la ceremonia mundial y los Latin Grammys.

“La Mari estuvo representando a Argentina, con la bandera en la espalda, cantando con J Balvin que es uno de los representantes latinos en frente de los máximos exponentes del mundo” continuó explicando frente a la audiencia.

“No tiene comparación a nada lo que está haciendo la Mari por Argentina, es una locura” agregó y se dirigió especialmente a los haters: “Ustedes en vez de criticar, porque vi un montón de comentarios que le buscan siempre el pelo al huevo, tienen que aprender a cerrar el *rto y ponerse la bandera.”

Por último finalizó diciendo: “Ustedes no son conscientes de que cosas como esa no pasaron nunca en la historia de la música en Argentina y es un paso gigante para la escena, así que tienen que pensar y tirar más la buena.”

Lit Killah habló sobre el tema filtrado con Paulo Londra: “Ese es malo, esperen al real”

Lit Killah habló sobre la canción que grabó con Paulo Londra y Kodigo que se filtró. También confesó que tiene otro tema con el músico cordobés que saldrá a la luz próximamente.

“Ese tema que se filtró, como todos saben que se filtró un tema mío con Paulo y con Kodigo, ese tema está re feo gente, es horrible ese tema” confesó Lit Killah en un stream de Twitch.

“Si se filtran temas tan viejos como ese que tiene como tres años es porque nunca iban a salir” agregó. “A mí no me gusta y a los pibes tampoco les gustó” sostuvo y pidió que no lo escuchen.

“O sea no es un mal tema pero podemos hacer cosas mejores” se corrigió y dijo: “Es más, hicimos cosas mejores que ese, así que esperen al real tema. Ese es malo, ese no se escucha, escuchen el piola cuando salga.”