La ceremonia de los Latin American Music Awards 2022 contará con la actuación en vivo de María Becerra, Lit Killah, Tiago PZK y Nicki Nicole. Los intérpretes de “Entre Nosotros Remix” serán los encargados de representar a Argentina en la gala que se realizará el próximo 21 de abril en Las Vegas.

Por su parte, María Becerra está nominada a Nuevo Artista del Año en estos Latin AMAs 2022. Mientras que Tini compite en la categoría Artista Social Favorito con figuras como Becky G, Camila Cabello, Karol G, Ricky Martin y Sebastián Yatra.

Latin AMAs 2022 Foto: Telemundo

El evento también contará con las actuaciones en vivo de referentes internacionales de la música urbana como Black Eyed Peas, Los Ángeles Azules, Sofía Reyes y Ozuna.

La nueva edición de los Latin AMAS será transmitida en directo a toda la región latinoamericana a través del canal Telemundo Internacional.

Lit Killah explicó por qué no cantó el estribillo de “Entre Nosotros Remix”

Lit Killah explicó los motivos por los cuales no cantó el estribillo de “Entre Nosotros Remix” como lo hicieron sus colegas Tiago PZK, María Becerra y Nicki Nicole. Durante un stream en Twitch el músico contó que no hubo tiempo para modificar la canción.

“No canté el estribillo porque no me animaba” confesó Lit sin tapujos y agregó que en la versión original de “Entre Nosotros” junto a Tiago PZK no se sentía al mismo nivel que su colega y decidió dar lo mejor en su propio verso. “Imaginate que si no lo quería cantar cuando estaba Tiago, después cuando se sumaron las voces de Nicki y de Mari dije ‘ya está, yo no lo canto, no hace falta’” agregó.

“Dos meses después empecé a ensayar para los shows del Gran Rex y eso fue parte de mi evolución vocal. Ahí le encontré una vuelta para hacer el estribillo y que me quede cómodo. Es la versión que canto en mis shows” explicó. “Cuando descubrí que esa parte me quedaba cómoda ya había grabado mi verso y si no me equivoco, ya habíamos grabado el videoclip, no había tiempo para agregarlo” detalló.

“Ese es el real motivo” sentenció el autor de “Mawz” y por último agregó que “capaz hubiese estado piola si lo grababa pero bueno, aprendí tarde a cantar” bromeó ante la cámara.