Lit Killah explicó los motivos por los cuales no cantó el estribillo de “Entre Nosotros Remix” como lo hicieron sus colegas Tiago PZK, María Becerra y Nicki Nicole. Durante un stream en Twitch el músico contó que no hubo tiempo para modificar la canción.

“No canté el estribillo porque no me animaba” confesó Lit sin tapujos y agregó que en la versión original de “Entre Nosotros” junto a Tiago PZK no se sentía al mismo nivel que su colega y decidió dar lo mejor en su propio verso. “Imaginate que si no lo quería cantar cuando estaba Tiago, después cuando se sumaron las voces de Nicki y de Mari dije ‘ya está, yo no lo canto, no hace falta’” agregó.

“Dos meses después empecé a ensayar para los shows del Gran Rex y eso fue parte de mi evolución vocal. Ahí le encontré una vuelta para hacer el estribillo y que me quede cómodo. Es la versión que canto en mis shows” explicó. “Cuando descubrí que esa parte me quedaba cómoda ya había grabado mi verso y si no me equivoco, ya habíamos grabado el videoclip, no había tiempo para agregarlo” detalló.

“Ese es el real motivo” sentenció el autor de “Mawz” y por último agregó que “capaz hubiese estado piola si lo grababa pero bueno, aprendí tarde a cantar” bromeó ante la cámara.