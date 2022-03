Con motivo del Día Internacional de la Mujer, durante una entrevista María Becerra habló acerca del machismo que existe en la industria musical y cómo en los remixes de las canciones las mujeres figuran por debajo de los artistas masculinos.

En una entrevista con FM Like, María Becerra opinó acerca de situaciones que viven las artistas femeninas en la industria musical. Durante la charla, la cantante sostuvo que el machismo “lo notás en cosas que por ahí la gente no nota”.

Sofía Reyes y María Becerra en el backstage de "Marte" Foto: Instagram

También usó como ejemplo los remixes de las canciones: “Hay una cosa en Spotify que se llama ‘Main Artists’ que son como los artistas principales que aparecen en una canción, y pasa mucho en los Remix que hay muchos artistas que son cuatro o cinco hombres y una mujer y siempre de Main Artist ponen a los hombres, las mujeres no aparecen”

Además señaló otros hechos de machismo menores pero aún así significativos: “En las portadas de las canciones están siempre los hombres más grandes y las mujeres chiquitas o a un costado, si te fijás en los remix te das cuenta” resaltó. “Quizás no es tan consciente pero siempre hay un ninguneo” agregó la artista femenina más escuchada en Spotify durante el 2021 y sostuvo que “en los porcentajes o ese tipo de cosas también, hay que ponerse firme”.

María Becerra sobre Tini: “Tenemos una relación de mentora y discípula”

María Becerra habló sobre su relación con TinI Stoessel en una reciente entrevista para el medio español, Shangay. Durante la charla, la cantante confesó que tiene un vínculo muy estrecho con su colega y contó algunas intimidades de la relación.

“Somos amigas ante todo” aseguró María Becerra al ser consultada sobre su relación con Tini. “También tenemos una relación de mentora y discípula; me ha enseñado un montón de cosas” confesó.

“Cada vez que me pasa algo, o tengo dudas relacionadas con lo laboral, recurro a Tini. Porque ella ya vivió las cosas que me pasan a mí ahora hace mucho. Y me da mucha paz” sostuvo la cantante de “Miénteme” y agregó que “basta con escucharla para darse cuenta de lo tranquila que es”.