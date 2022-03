Ptazeta confesó que intercambió mensajes con María Becerra y habló acerca de sus intenciones de colaborar juntas en una canción. Además tuvo palabras de elogio para la artista argentina: “Es una tía con muy buen rollo, sencilla y natural”

Durante una entrevista reciente, la artista de las Islas Canarias, Ptazeta se refirió a su colega argentina, María Becerra, y sus ganas de trabajar juntas: “Espero que pronto, se vienen muchas sorpresas, o sea, me molaría” afirmó.

María Becerra en el Festival de Villa María 2022 Foto: Cadena 3

Además, la intérprete de la BZRP Music Session #45 sostuvo que la nena de Argentina le parece “una tía con muy buen rollo, sencilla, natural”.

También confesó: “Ya hemos hablado por Instagram, y todo súper simpático, así que claro, que se venga to’” en referencia a una posible colaboración internacional.

María Becerra sobre Tini: “Tenemos una relación de mentora y discípula”

María Becerra habló sobre su relación con TinI Stoessel en una reciente entrevista para el medio español, Shangay. Durante la charla, la cantante confesó que tiene un vínculo muy estrecho con su colega y contó algunas intimidades de la relación.

“Somos amigas ante todo” aseguró María Becerra al ser consultada sobre su relación con Tini. “También tenemos una relación de mentora y discípula; me ha enseñado un montón de cosas” confesó.

“Cada vez que me pasa algo, o tengo dudas relacionadas con lo laboral, recurro a Tini. Porque ella ya vivió las cosas que me pasan a mí ahora hace mucho. Y me da mucha paz” sostuvo la cantante de “Miénteme” y agregó que “basta con escucharla para darse cuenta de lo tranquila que es”.