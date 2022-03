Prince Royce se unió con María Becerra para hacer “Te Espero”, una bachata con un sample del hit de los 80′s “(I Just) Died in Your Arms” de Cutting Crew. Ademas, el videoclip muestra una historia de amor, protagonizada por los artistas, que termina con una tragedia.

Prince Royce y María Becerra sueltan toda su sensualidad y talento en esta bachata escrita junto a Nelsen y Bobby Sierra. La canción fue publicada junto a un videoclip dirigido por Juliá Levy y se grabó durante dos días en Buenos Aires.

La historia de amor del film muestra suspenso, drama y acción interpretada por ambos artistas. Mientras que la letra de “Te Espero” narra las dos versiones de la relación amorosa.

Esta es la primera colaboración entre la argentina y el dominicano, quien acaba de ser nominado a los Latin American Music Awards 2022 como “Artista Favorito Tropical” y “Canción Favorita Tropical” por su éxito “Lao’ a Lao’”.

María Becerra sobre Tini: “Tenemos una relación de mentora y discípula”

María Becerra habló sobre su relación con TinI Stoessel en una reciente entrevista para el medio español, Shangay. Durante la charla, la cantante confesó que tiene un vínculo muy estrecho con su colega y contó algunas intimidades de la relación.

“Somos amigas ante todo” aseguró María Becerra al ser consultada sobre su relación con Tini. “También tenemos una relación de mentora y discípula; me ha enseñado un montón de cosas” confesó.

“Cada vez que me pasa algo, o tengo dudas relacionadas con lo laboral, recurro a Tini. Porque ella ya vivió las cosas que me pasan a mí ahora hace mucho. Y me da mucha paz” sostuvo la cantante de “Miénteme” y agregó que “basta con escucharla para darse cuenta de lo tranquila que es”.

“Nunca olvidaré algo muy importante que me dijo: que en la vida del artista es muy habitual el sentimiento de frustración. Nos ponemos expectativas muy altas todo el tiempo, que hay que aprender a dominar para disfrutar más de todo” contó la nena de Argentina.