María Becerra confirmó su presentación en Chile el próximo 10 de marzo en el Movistar Arena de Santiago de Chile, en su primera visita al país trasandino con su “Animal Tour”.

De esta manera, María Becerra debutará en Chile, ya que es la primera vez que realizará un show allí para presentar sus temas más exitosos.

María Becerra se presenta por primera vez en Chile. Foto: Instagram

Las entradas están a la venta desde el 31 de enero a través del sistema Puntoticket.cl y aún quedan tickets disponibles para el show de “La nena de Argentina”.

“Estoy muy emocionada de por fin poder conocerlos 💕Vamos a romper con el #AnimalTour”, escribió la cantante en una publicación en Instagram.

María Becerra habló sobre su relación con Tini

La cantante argentina habló sobre su relación con TinI Stoessel en una reciente entrevista para el medio español Shangay y confesó que tiene un vínculo muy estrecho con su colega y contó algunas intimidades de la relación.

“Somos amigas ante todo”, aseguró María Becerra al ser consultada sobre su relación con Tini. “También tenemos una relación de mentora y discípula; me ha enseñado un montón de cosas”, confesó

“Cada vez que me pasa algo, o tengo dudas relacionadas con lo laboral, recurro a Tini. Porque ella ya vivió las cosas que me pasan a mí ahora hace mucho. Y me da mucha paz”, agregó.