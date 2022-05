María Becerra no tardó en responder a la entrevista de Perfil, que le hicieron a FMK; en la cual, su amigo y colega no dudó en halagarla por su trabajo y personalidad, además de recordar sus inicios juntos.

Marìa Becerra twitteò: “Gracias por tu amistad hermanito, te adoro con mi corazón, sos la persona que me enseñó a componer, a tener mis prioridades claras, que más de una vez me cegó a pedos para que me enderece! Sos el que nos dio la mano a todos para caminar. Te amo.”

Twitter de María Becerra Foto: via pais

El artista, durante la nota, dijo: “La Mari es como mi hermanita. El día que nos conocimos sacamos ‘Tu Leady’. Desde el día uno tenemos una química muy linda. Es un honor trabajar con ella. Es admirable y aprendo siempre de ella”.

Por otra parte, cuando le consultaron por su presencia en los Grammys 2022 también se enorgulleció de su amiga: “Es algo increíble, porque una piba de veintiuno o veintidós años parándose frente a personas que nosotros, desde chicos hasta hoy en día, escuchamos y tomamos como referentes, cantar para ellos es algo muy importante, algo histórico para Argentina”.

FMK en Caja Negra: “Estamos en el mejor momento de la música urbana en la Argentina”

FMK se refirió al presente de la música urbana en la Argentina y aseguró que está “en el mejor momento”, teniendo en cuenta la unión de los artistas de la escena. También, habló de sus inicios en el freestyle y contó una charla con Duki que le cambió la perspectiva.

En una entrevista con Julio Leiva en Caja Negra, FMK consideró que la música urbana en la Argentina está “en el mejor momento” y sostuvo que eso se debe no sólo a la proliferación de artistas que hubo sino también a la unión que se dio, dejando de lado los egos.

Luego, se refirió al éxito de “Perdóname”, proyecto que realizó junto al productor Big One, y confesó que fue muy difícil sobrellevar el reconocimiento de golpe. “No supe controlar la situación con ‘Perdóname’, me empezaron a hablar empresas y gente que me reconocía; me superó la situación y me empezó a afectar, estuve depresivo un año y medio, me encontraba enojado con la vida, no estaba preparado para ese cambio tan grande”, dijo.