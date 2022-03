FMK se refirió al presente de la música urbana en la Argentina y aseguró que está “en el mejor momento”, teniendo en cuenta la unión de los artistas de la escena. También, habló de sus inicios en el freestyle y contó una charla con Duki que le cambió la perspectiva.

En una entrevista con Julio Leiva en Caja Negra, FMK consideró que la música urbana en la Argentina está “en el mejor momento” y sostuvo que eso se debe no sólo a la proliferación de artistas que hubo sino también a la unión que se dio, dejando de lado los egos.

Luego, se refirió al éxito de “Perdóname”, proyecto que realizó junto al productor Big One, y confesó que fue muy difícil sobrellevar el reconocimiento de golpe. “No supe controlar la situación con ‘Perdóname’, me empezaron a hablar empresas y gente que me reconocía; me superó la situación y me empezó a afectar, estuve depresivo un año y medio, me encontraba enojado con la vida, no estaba preparado para ese cambio tan grande”, dijo.

Ya con la mochila del primer hit sobre la espalda y ante la falta de inspiración, desde su equipo de trabajo de Sony le recomendaron viajar a Colombia para juntarse con compositores que trabajaban con artistas como J Balvin y Maluma, lo que le permitió liberar su creatividad y volver al 100 por ciento a su faceta de compositor.

“Cuando vuelvo de Colombia, ese viaje me hizo un click. Al instante, Big One me pide una canción para una artista, era ‘Ladrón” de Lali, al que después se suma Cazzu, eso me motivó demasiado, y empiezo a componer para otros como Mari (María Becerra) y Emilia (Mernes) con temas como ‘Acaramelao’, ‘Miénteme’. ‘Perreito salvaje’, ‘Como si no importara’...”, explicó el cantante argentino.

Ya consolidado, llegó la propuesta de Lit Killah para mudarse a una casa con artistas y amigos. Si bien en un principio costó porque FMK estaba peleado con Tiago PZK, hicieron las pases y el resto es historia conocida: Rusherking, Lit Killah, FMK y Gotti conviviendo en la misma casa.

La influencia del freestyle

Si bien no se lo reconoce como freestyler, FMK tuvo su primer acercamiento al género urbano de manera directa gracias a una batalla en 2010 entre Tata y Kódigo.

“Esa batalla me marcó, después empecé a consumirlos a ellos dos y ahí arranqué con lo del freestyle, eso me ayudo a meterle a la letras con respecto a la música”, expresó.

El consejo de Duki y su sueño con Bad Bunny

FMK contó que estaba más compenetrado en su faceta de compositor y había dejado al artista guardado en el bolsillo por un tiempito. Sin embargo, las ganas de pasar a primer plano estaban y Duki lo impulsó con unas palabras.

“Cuando lo conozco a Duko, él fue gran parte e inspiración. Me dijo ‘vos la rompés, vos tenés que preocuparte por tu carrera porque la rompés’. Era un empujón que yo necesitaba”, confesó,

Al ser consultado sobre una colaboración soñada, manifestó que le gustaría trabajar con Bad Bunny para “compartir y ver qué hacen en el estudio, cómo hacen las cosas”. También, mencionó a Marc Anthony.