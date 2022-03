Durante la Copa América 2021, Duki y Bizarrap prometieron que si Argentina salía campeón harían una BZRP Music Session antes del mundial Qatar 2022. Recientemente, los músicos hablaron sobre la promesa y la colaboración pendiente.

“Cada vez que nos juntamos con Duko hacemos canciones pero estamos tanteando para donde ir” confesó Bizarrap en una entrevista reciente. “La promesa se cumple” afirmó Duki por su lado, y agregó: “todavía no llegamos al mundial, el mundial es en diciembre recién, yo prometí que la BZRP Session iba a estar afuera antes”.

“Él había dicho que nunca en su vida iba a hacer la BZRP Music Session” recordó Bizarrap, “según él, las sesiones eran para gente que no era conocida” aunque luego cambió de opinión y durante su estadía en España, compartieron la promesa con el público.

“Cuando salimos campeones yo estaba contento obviamente por Argentina pero también de que íbamos a hacer la de Duko” confesó el productor aunque aclaró que todavía no está hecha. “Con Duki tenemos como diez temas pero todavía no tenemos la sesión que para mí tiene que ser uno de los mejores de toda mi carrera.”

Bizarrap se convirtió en el primer artista hispanoparlante en aparecer en el NBA 2K22

Bizarrap será parte de la banda sonora de NBA2K y de esta manera se convierte en el primer artista musical hispanohablante en aparecer en el videojuego. Cuatro de sus BZRP Music Sessions integran la lista, entre ellas una inédita que publicará la franquicia en el futuro.

Las BZRP Music Sessions que seleccionó Bizarrap para que formen parte del NBA 2K son las producidas con Snow Tha Product (#39), Eladio Carrión (#40) y MORAD (#47). “Las canciones elegidas son las que me imaginaba escuchando mientras juego a NBA 2K22″ confesó en su presentación oficial.

Además afirmó que “hay una relación directa entre el rap y el baloncesto, y muchas de las letras de los temas nombran a jugadores y hacen muchas referencias a este deporte”.

El productor argentino también tiene su propio jugador. Biza contó que fue escaneado en NBA 2K22 para poder disfrutar del videojuego con un personaje creado exactamente a su imagen y semejanza. “Nunca me habría imaginado aparecer en un juego de NBA 2K, y me enorgullece que esta oportunidad haya tenido lugar gracias a mi trabajo. No tengo palabras” sostuvo emocionado por formar parte de la Temporada 5 (Power Within).