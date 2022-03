Bizarrap será parte de la banda sonora de NBA2K y de esta manera se convierte en el primer artista musical hispanohablante en aparecer en el videojuego. Cuatro de sus BZRP Music Sessions integran la lista, entre ellas una inédita que publicará la franquicia en el futuro.

Las BZRP Music Sessions que seleccionó Bizarrap para que formen parte del NBA 2K son las producidas con Snow Tha Product (#39), Eladio Carrión (#40) y MORAD (#47). “Las canciones elegidas son las que me imaginaba escuchando mientras juego a NBA 2K22″ confesó en su presentación oficial.

Además afirmó que “hay una relación directa entre el rap y el baloncesto, y muchas de las letras de los temas nombran a jugadores y hacen muchas referencias a este deporte”.

El productor argentino también tiene su propio jugador. Biza contó que fue escaneado en NBA 2K22 para poder disfrutar del videojuego con un personaje creado exactamente a su imagen y semejanza. “Nunca me habría imaginado aparecer en un juego de NBA 2K, y me enorgullece que esta oportunidad haya tenido lugar gracias a mi trabajo. No tengo palabras” sostuvo emocionado por formar parte de la Temporada 5 (Power Within).

Curiosidades de la BZRP Music Session de Residente y Bizarrap

La tiradera de Residente contra J Balvin no es lo único llamativo de la BZRP Music Session #49. Esta nueva entrega tiene varias curiosidades que involucran a Bizarrap y a sus reconocidas sesiones musicales.

Es la sexta vez que el productor argentino colabora con un artista puertorriqueño. Bizarrap ya ha colaborado con Eladio Carrion (en dos oportunidades), Nicky Jam, Justin Quiles, Anuel AA, Randy y finalmente con Residente. Todos ellos oriundos de Puerto Rico.

A diferencia de las anteriores, la BZRP Music Session #49 fue lanzada un jueves en lugar de un miércoles. Este cambio lo hizo solo en otras dos ocasiones: la sesión de Nathy Peluso, que fue aplazada por el fallecimiento de Diego Maradona y la de Tiago PZK, que fue adelantada porque se filtró.

En su primer día de publicación, la Session de Residente superó las 20 millones de visitas en YouTube y se convirtió en la más vista en las primeras 24 horas. También tiene el récord de la más extensa, con un total de 8 minutos y 40 segundos.