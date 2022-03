Residente pasó por el estudio de Bizarrap para grabar la BZRP Music Sessions #49 y en 15 minutos superó el medio millón de reproducciones en YouTube. En la tiradera dirigida especialmente a J Balvin lo tilda de “fracasado” y “racista”.

La BZRP Music Session #49 de Residente dura más de 8 minutos y cuenta con tres capítulos, en donde René Pérez Joglar se desahoga sobre el beat de Bizarrap y apunta directamente contra J Balvin.

“Esto no es por Instagram, esto se resuelve en la cabina” dice una de las primeras barras que suelta el integrante de Calle 13. Si bien en los primeros dos capítulos no da nombres sobre a quién van dirigidas sus palabras, el capítulo 3 tiene como víctima al artista colombiano.

“Es como un desayuno vegano, sin huevo” suelta Residente en el estudio de Bizarrap. “Se hace el espiritual usando la salud mental pa’ vender un documental” sostiene en otra de sus barras, en referencia a “The Boy from Medellín” el film del colombiano que estrenó en Amanzon Prime Video.

J Balvin y René Pérez.

“No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida”, señala el puertorriqueno sobre el tatuaje del autor de “Mi Gente”. Y como si eso fuera poco, agrega que “lo peor de todo es que este pendejo es racista y no lo sabe” y asegura que “la historia le va a dar un bofetón” por su comportamiento.

La pelea entre Residente y J Balvin

Residente publicó un video sobre su participación en la BZRP Music Sessions #49 con Bizarrap e hizo un descargo que estaría dirigido para J Balvin.

“Al final le dediqué un par de líneas a un pendejo del género urbano y se enteró que le estoy tirando. Desde que se enteró, llamó a todos para que no saque el tema”, dijo el cantante puertorriqueño.

Y agregó: “Llamó al productor para detener el tema, pero tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. No me importa si me demanda”.