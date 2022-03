Residente comenzó con Calle 13 en 2004, cuando era más conocido como René, que es su nombre original. Luego, se volcó como solista en 2016, habiendo dejado un legado, lo que le permitió al cantante puertorriqueño hacerse un lugar en la industria musical urbana en base a éxitos que marcaron a generaciones.

Ahora, su nombre es tendencia en las redes sociales por su participación en la BZRP Music Sessions #49 junto a Bizarrap y su historia justifica dicha participación.

Tras dejar Calle 13, cuya última publicación fue el videoclip de “La vida (Respira el momento)”, en 2016 Residente anunció su lanzamiento como solista y su primera canción en el comienzo de esa etapa fue “Somos anormales”, que recién se estrenó a principios de 2017.

Luego, en ese mismo 2017, se estrenó su documental “Residente”, que consta de un viaje del cantante puertorriqueño por cuatro continentes. Meses después, salió su segundo single “Desencuentro” y lanza el álbum “Residente”.

Entre los temas más exitosos como solista, se encuentra el que lanzó junto a Bad Bunny en 2019: “Bellacoso”. Ya en 2020, Residente lanzó su tercer sencillo y video musical “Rene”, junto a su mamá y en el que habla de su vida desde pequeño hasta su historia como artista.

Tres meses después, se estrenó “Antes que el mundo se acabe”, video musical en el que participó Lionel Messi y Antonela Roccuzzo e inspirada en el distanciamiento social por el coronavirus.

Su último tema fue “Yo te quiero a ti”, que fue lanzado a mediados del año pasado, y que en YouTube tiene un Lyric Video que cuenta con casi cuatro millones de visualizaciones.

Pelea entre Residente y J Balvin

Residente publicó un video sobre su participación en la BZRP Music Sessions #49 con Bizarrap e hizo un descargo que estaría dirigido para J Balvin.

“Al final le dediqué un par de líneas a un pendejo del género urbano y se enteró que le estoy tirando. Desde que se enteró, llamó a todos para que no saque el tema”, dijo el cantante puertorriqueño.

Y agregó: “Llamó al productor para detener el tema, pero tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. No me importa si me demanda”.

Pero el cruce no es el primero sino que el problema viene desde octubre de 2021, cuando J Balvin había realizado una publicación en las redes sociales en la que llamó a boicotear los Latin Grammy 2021 al considerar que no se valora a los artistas.

“Los Grammys no nos valoran pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, había escrito J Balvin, quien estuvo nominado en las categorías “canción del año” y “mejor canción urbana” con “Agua” y otra nominación en la categoría “mejor interpretación de reggaetón” con “Tu veneno”.

Y agregó sobre los Latin Grammy 2021, que se realizarán en el MGM Grand Garden Arena: “Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR, es decir todos porque somos un movimiento”.

Luego Residente reaccionó al mensaje y le respondió sin pelos en la lengua: “Yo te creería lo del boicot si el año pasado, cuando te nominaron 13 veces, no ibas para los Grammy; pero ahí tu no pediste boicot, como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”.

“No se porque te molesta tanto, según tu haces historia cada 15 segundos cabrón. Tienes que entender que tu música es como un carrito de hot dog, a todo el mundo o a casi todo el mundo le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien va a un restaurante. Si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog”, cerró en ese entonces el ex Calle 13.