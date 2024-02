La historia increíblemente mágica y paranormal detrás de “313”, la nueva canción de Residente

Residente o René Pérez es un rapero, compositor y productor puertorriqueño de 45 años, y uno de los artistas de habla hispana con mayor influencia en los que refiere al género urbano. Él comenzó con Calle 13 en 2005 y en 2017 su carrera como solista, con ambos proyectos conquistó a público de todo el mundo.

La influencia de René es evidente, teniendo en cuenta que con Calle 13 ganó 31 Premios Grammy, y en su carrera solista ganó otros 5. Además, realizó shows por todas partes del mundo y recaudó millones de reproducciones en plataformas digitales.

Residente y sus múltiples premios Grammy. (AP)

Este 22 de febrero y a un día de cumplir 46 años, Residente lanza su segundo álbum de estudio como solista, Las letras ya no importan. De las 23 canciones del disco, durante los últimos meses René presentó las primeras seis. La última fue “313″, un tema con una historia increíble detrás.

Las 23 canciones de Las letras ya no importan, el álbum de Residente. Foto: Instagram

En una entrevista con GQ España, Residente contó la historia de cómo surgió 313, cómo decidió el nombre de la canción y los motivos. En primer lugar, explicó que la intro del tema con la narración surgió de un sueño que tuvo, visualmente lindo, pero simple, ya que el sonido contaba con ocho notas musicales.

Especificó que empezaba lento, pero se iba haciendo más rápido, entonces se levantó exaltado y fue al estudio a trabajarlo. Además, agregó: “Él tema empezó con ocho notas y ese día éramos ocho en el estudio. Entonces, me puse a conectar con los números”.

Lo más curioso de la historia y un tanto paranormal son los motivos por los cuales lleva el nombre “313″. René explicó: “Se llama así porque una amiga violinista que el año pasado brincó por un precipicio en el Mar Mediterráneo. Desde agosto comenzó a salir el 313 en todo, en cualquier lugar y era una cosa ridícula para que yo me entere porque tengo déficit de atención y tiene que estar ahí todo el tiempo”.

Luego, agregó que Brian, quien es parte de su equipo, le dijo que ese número era alguien que lo estaba conduciendo por el camino de la creatividad y alguien que te está ayudando desde otro lugar.

En otro momento, él comenzó a escuchar audios de Valentina, su amiga fallecida, y justo sucedió lo siguiente: “comienza a tocar el piano detrás de mí, se pone más dramático, miro el reloj y dice 313. Yo digo, ‘¿estará asociado con Valentina?’. Entonces me pongo a buscar y los últimos mensajes que tenemos los dos son 313″.

René confesó: “Yo que no creo en nada, comencé a conectar con eso”. Luego, contó otra situación extraña que le sucedió con ello, el tema lo iba a hacer junto a Bon Iver y The National, pero la hermana de Valentina, quien toca el violín en esta canción, le menciona a Silvia Pérez Cruz. Una vez en el estudio: “Mi hermano le dice a Silvia: ‘Valentina, te puedes pegar al micrófono. Perdón, Silvia’, de todos los nombres que hay en el universo. El tema tiene esa magia”.

El significado de “313″, la nueva canción de Residente

Residente tuvo la oportunidad de hablar del significado de la canción y dijo: “Solamente son lugares físicos y no espirituales. Son momentos, más que ir a un lugar. Quisiera ir a muchos momentos que no he ido todavía. Parece que es para una persona, pero es sobre las cosas que no quieres que se acaben. Sobre la vida misma, el tiempo y cómo debemos aprovecharlo lo más que uno pueda”.