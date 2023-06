Residente habló sobre el freestyle en Argentina: “Es algo que me sorprende”

Residente en una entrevista para Amazon Latin, habló sobre los géneros musicales y el gran momento que atraviesa el movimiento urbano. Además, hizo referencia más precisamente al freestyle, la disciplina que lleva habilidad de rapear de forma improvisada dentro del género del hip hop.

Una de las voces más autorizadas para hablar sobre música es la del autor de “Muerte en Hawaii”. Resdiente no es sólo uno de los estandartes de la música urbana, además de cantante es rapero, compositor, productor y activista.

Residente, contra el etnocentrismo estadounidense. (AP)

El puertorriqueño miembro fundador y vocalista de Calle 13, siempre da una cátedra de música en cada entrevista y se lo considera como un ícono dentro de su género. Tanto es así que ha tenido grandes peleas públicas, por lo que él considera “buena música”.

La pelea más reconocida fue la que tuvo con J Balvin, donde calificó la música de su colega como “hot dogs” haciendo referencia a la baja calidad de su contenido musical.

Residente fundador de "Calle 13" Foto: instagram

La opinión de Residente sobre el freestyle en Argentina

Residente habló del movimiento del freestyle en Argentina y lo considera muy interesante. Según el autor de ”Atrévete te te” las primeras batallas de gallos se dieron en Puerto Rico, país de donde él es oriundo.

Para el fundador de Calle 13, las influencias de su país fueron cruciales en el movimiento de freestyle argentino. En esta entrevista, el músico habló sobre el impacto que tuvo en El Quinto Escalón. La competencia de batallas de rap, fundada en Parque Rivadavia del barrio de Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires. De allí salieron grandes nombres y se forjaron muchas carreras musicales, como las de Duki ,Ysy, Trueno, Tiago PZK, Lit Killah y hasta Paulo Londra.

Durante este especial Hip Hop X Siempre, el músico no pudo evitar su asombro y destacó el movimiento que se generó alrededor del freestyle en Argentina. “La dinámica esta es algo que me sorprende, que llenen estadios estos chamacos freestyleando y ver que esa cultura la han llevado a otro nivel”. Además, aseguró no haber visto un fenómeno similar en ninguna otra parte del mundo.