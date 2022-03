Luego del lanzamiento de la BZRP Music Sessions #49, Residente informó que destinará su parte de lo recaudado con la canción junto a Bizarrap a organizaciones de salud mental.

Esto se debe a que Residente apuntó directamente contra J Balvin de utilizar la salud mental para vender sus obras: “Se hace el espiritual usando la salud mental pa’ vender un documental” sostiene en una de sus barras, en referencia a “The Boy from Medellín” el film que el colombiano estrenó en Amanzon Prime Video.

“Con cada visto ustedes estarán donando a las organizaciones de salud mental Taller Salud y Silence The Shame”, escribió René de Calle 13 en su cuenta de Instagram con el video de la sesión con Bizarrap.

Taller Salud es una organización feminista antirracista con más de 42 años de lucha ubicada en Puerto Rico, mientras que Silence The Shame se dedica a educar a las comunidades sobre salud mental y bienestar a través de capacitaciones.

La pelea entre Residente y J Balvin

Residente publicó un video sobre su participación en la BZRP Music Sessions #49 con Bizarrap e hizo un descargo que estaría dirigido para J Balvin.

“Al final le dediqué un par de líneas a un pendejo del género urbano y se enteró que le estoy tirando. Desde que se enteró, llamó a todos para que no saque el tema”, dijo el cantante puertorriqueño.

Y agregó: “Llamó al productor para detener el tema, pero tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. No me importa si me demanda”.