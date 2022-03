La BZRP Music Session de Residente generó gran repercusión en las redes sociales. Apenas unos minutos después de que se publicara el video en el canal de YouTube de Bizarrap, los usuarios de Twitter no tardaron en crear memes sobre la pelea de René de Calle 13 y J Balvin.

Rápidamente, los términos Calle 13, Residente, J Balvin y Bizarrap escalaron entre los primeros puestos de las Tendencias Globales de la red social del pajarito azul. Los fanáticos del género urbano expresaron su opinión sobre la BZRP Music Session #49, algunos a través de memes e imágenes divertidas.

Los mejores memes de la sesión de Residente y Bizarrap contra J Balvin. Foto: Twitter

Los comentarios más repetidos fueron contra el autor de “Mi Gente” y la manera en que Residente se refirió a él en la nueva sesión junto al productor argentino.

Los mejores memes de la sesión de Residente y Bizarrap contra J Balvin. Foto: Twitter

Los mejores memes de la sesión de Residente y Bizarrap contra J Balvin. Foto: Twitter

Por otra parte, los fanáticos del género urbano latino mencionaron a Maluma, quien publicó una historia en Instagram con fotos de ambos artistas y la palabra “PAZ” en el medio.

Los mejores memes de la sesión de Residente y Bizarrap contra J Balvin. Foto: Twitter

También especularon con la respuesta del artista colombiano al puertorriqueño. Vale recordar que esta enemistad comenzó debido al llamado de J Balvin a boicotear a los premios Grammys por la falta de nominación a artistas del género urbano.

Los mejores memes de la sesión de Residente y Bizarrap contra J Balvin. Foto: Twitter

La pelea entre Residente y J Balvin

Residente publicó un video sobre su participación en la BZRP Music Sessions #49 con Bizarrap e hizo un descargo que estaría dirigido para J Balvin.

“Al final le dediqué un par de líneas a un pendejo del género urbano y se enteró que le estoy tirando. Desde que se enteró, llamó a todos para que no saque el tema”, dijo el cantante puertorriqueño.

Y agregó: “Llamó al productor para detener el tema, pero tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. No me importa si me demanda”.