Durante su paso por el programa televisivo “Yo Me Llamo”, J Balvin se sorprendió a un seguidor suyo que se parece a él físicamente. Tras interpretar “¿Qué Más Pues?”, el participante recibió la visita del artista quien elogió su trabajo y lo reconoció como su doble perfecto.

La audiencia y el jurado enloquecieron al ver a J Balvin aparecer en el escenario durante la interpretación de “¿Qué Más Pues?” del participante del certamen. El joven no pudo continuar con su performance al ver a su ídolo. Rápidamente dejó de cantar y abrazó al artista de reggaetón.

“Ya era hora que nos conociéramos” comentó J Balvin ante la emoción de su fanático. Ambos no pudieron contener la alegría de verse en persona finalmente.

“Tu música, tu gente, tu alegría, lo que tú transmites, cuando voy a cantar te ven a ti, por eso lo hago con mucho respeto y admiración” confesó el joven imitador.

J Balvin: “Con L-Gante haría ya una cumbia 420″

J Balvin afirmó en una entrevista con Luisito Comunica que le gusta la música de L-Gante y confesó que le gustaría grabar una cumbia 420 con el cantante argentino.

“Me gusta mucho el movimiento de Argentina, me gusta Trueno, L-Gante... Eso es lo mío” dijo durante la charla y agregó: “Haría un tema con L-Gante, haría ya una cumbia 420″.

Durante el segmento “En Cortinas” el músico manifestó “L-Gante me parece fresco, es brutal. Me recuerda a mí que vengo de otro país, que no es donde nació el género. Eso permitió que gente de otras nacionalidades también puedan. Transforman el sonido urbano con sus raíces”.