J Balvin afirmó en una entrevista con Luisito Comunica que le “encanta” L-Gante y dijo que le gustaría grabar una cumbia 420 con el cantante argentino.

“Me gusta mucho el movimiento de Argentina, me gusta Trueno, L-Gante... Eso es lo mío, estoy pegado para ver qué está ´pasando en la calle, haría un tema con L-Gante, haría ya una cumbia 420″, manifestó J Balvin en el segmento “En Cortinas”.

Y agregó: “L-Gante me parece fresco, es brutal. Me recuerda a mí que vengo de otro país, que no es donde nació el género. Eso permitió que gente de otras nacionalidades también puedan. Transforman el sonido urbano con sus raíces”.

Otro de los que viene de elogiar a L-Gante fue Pablo Lescano, quien afirmó que el cantante de cumbia 420 es una “máquina”. En ese sentido, dijo que “está bueno conseguir la pared, que se la das y te la devuelve al toque”.