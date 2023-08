María Becerra confesó que al principio no le gustaba el tema que la catapultó a la fama: “No me encantó”

En pocos años de trayectoria, María Becerra logró conquistar no solo la escena musical de su país, sino también expandir sus horizontes y establecerse en el mercado internacional. Su primera incursión en el escenario global fue a través de la canción “¿Qué más, pues?”, un éxito en el que colaboró con J Balvin.

Este logro la condujo a presentarse en los Grammy Awards 2022, donde compartió escenario con figuras icónicas de la música como Lady Gaga, Billie Eilish y Rosalía.

A un año de ese evento, María sigue avanzando en su proyecto de convertirse en una artista internacional, un sueño que se encuentra cada vez más al alcance. En esta ocasión, ha dado un paso adelante al contribuir en la creación de una de las canciones que conforman la banda sonora de la película Rápidos y Furiosos.

Además, María ha demostrado ser una compositora excepcional y ha lanzado su tema más reciente titulado “Corazón vacío”. A pesar de las dudas iniciales de su discográfica, ella persistió en su decisión de lanzarlo. Para sorpresa de todos, el tema resultó ser un rotundo éxito.

”Para mi corazón vacío es un sentimiento, no es como una canción. Es un sentimiento de mucha angustia, de mucha melancolía y el abandono en su máxima expresión”, expresaba la nena de Argentina en una entrevista.

No todos los lanzamientos de la intérprete de “Automático” fueron hechos con total confianza y convicción por parte de la artista argentina. En varias ocasiones, ella misma sintió dudas respecto a su material antes de presentarlo al público.

Fue en una entrevista para el canal de YouTube de Chente Ydrach donde confesó que la colaboración con J Balvin en la canción “¿Qué más, pues?”, la tenía indecisa y nerviosa y que no se sentía totalmente convencida en aquel momento.

Las dudas de María Becerra antes del lanzamiento de “¿Qué más, pues?”

“No me encantó la primera vez. “¿Qué más, pues?”, no se la mostré a nadie hasta el día que salió, ni a mi mamá ni a mis amigos. No se la quería mandar a mi manager” expreso la intérprete de “Te cura”.

“Yo no me sentía tan orgullosa de lo que había hecho, sentía que era algo tan grande para mi carrera, estar haciendo una canción con J Balvin, que aunque di lo mejor de mí, sentía igual que no estaba a la altura, entonces me daba mucho miedo”, siguió confesando la cantante.

La intérprete de “Miénteme” también compartió que, aunque no estaba satisfecha con el material que había enviado al cantante de “Brillo”, recibió una respuesta sorprendente por su parte. Él expresó que le encantaba cómo había quedado la canción y, para sorpresa de ella, le manifestó su deseo de que fuera la pista principal de su álbum.