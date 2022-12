Tras el triunfo de la Selección Argentina ante Francia en la final del Mundial Qatar 2022, muchos famosos y artistas internacionales mostraron su fanatismo por el equipo de Lionel Messi. Uno de ellos fue el rapero puertorriqueño Residente, quien compartió un emotivo mensaje sobre su vínculo con el país y una sorprendente anécdota con Diego Maradona.

René Pérez Joglar, más conocido como Residente, tiene un especial vínculo con Argentina. Estuvo en pareja varios años con la actriz Soledad Fandiño, con quien tuvo a su primer hijo, Milo. En varias oportunidades, el rapero puertorriqueño expresó su fanatismo y admiración por el país sudamericano. Además, ha compartido momentos con figuras como Diego Maradona, Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Residente con la Selección Argentina Foto: Instagram

Luego de que Argentina se consagre campeón del mundo en Qatar, el artista dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales para el pueblo argentino. “Este país padece de ese amor pasional que no se entiende pero se siente. Ese amor exagerado por todo, sin límites. El país que en los conciertos se corea hasta los arreglos de los instrumentos de viento. El país de los abrazos más fuertes. El país que me regaló los besos de mi hijo. El país con el peso devaluado pero de corazón agrandado. Los que disfrutamos de escribir estaremos en deuda con todo el equipo porque nos regalaron los mejores versos” expresó.

Por último, el ex integrante de Calle 13 reveló una frase premonitoria que le dijo Maradona antes de morir. “Diego me lo dijo cuando lo vi, que la próxima copa era de Argentina” confesó para sorpresa de todos sus seguidores. “Sé que no soy de allí pero quizás en otra vida fui” sentenció.

Residente reveló la frase que le dijo Diego Maradona antes de morir sobre Argentina en el Mundial Qatar 2022 Foto: Instagram

El emotivo mensaje de Residente sobre la Argentina

Tras el partido de la Selección Argentina contra Holanda, Residente compartió unas emotivas palabras en su cuenta de Twitter sobre el país sudamericano.

“La voz de la Negra Sosa, desvelarme con Fito, la charla con Spinetta, el sofá de Calamaro pa dormir, una cena con Gustavo, mi primera empanada de humita, un trago con Charlie, el beso que me dio Diego10 antes de irse, me enamoré, mi hijo y ahora esto. Estoy en deuda” confesó y rápidamente obtuvo más de 100 mil ‘me gusta’.