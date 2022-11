Mundial Qatar 2022: La canción de Wos elegida por los jugadores de la Selección Argentina para festejar cada gol

La Selección Argentina celebró el 2 a 0 ante México al ritmo de uno de los temas más populares de Wos. “Luz Delito” se convirtió en la canción oficial para festejar cada gol de la celeste y blanca en el Mundial Qatar 2022. De esta manera, Lionel Messi volvió a demostrar su fanatismo por el rapero argentino que viene de dar dos shows en el Estadio Diego Armando Maradona.

Los goles de Leo Messi y Enzo Fernández ante México le dieron el respiro y la alegría a la Argentina en el Mundial Qatar 2022. Mientras, el público presente en el estadio Lusail festejaba al ritmo de la canción “Luz Delito” de Wos. El sencillo perteneciente a su álbum debut “Caravana” donde samplea el exitoso tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Esta canción de rap fue la elegida por los jugadores de la Scaloneta para que suene por los altoparlantes tras cada gol que anoten en esta Copa del Mundo. Es que la FIFA ha permitido a cada federación que escoja una canción oficial para que poner cuando conviertas un tanto.

Además, no es la primera vez que Messi hace público su fanatismo por el rapero campeón internacional de Red Bull Batalla. En otra oportunidad, ya había compartido una publicación a través de Instagram donde escuchaba “Canguro”. Así como también han usado varios temas del artista argentino para musicalizar videos de los entrenamientos.

Lionel Messi demostró su fanatismo por Wos Foto: Instagram

Lista completa de canciones oficiales del Mundial Qatar 2022:

ARGENTINA: Luz Delito – WOS

AUSTRALIA: Down Under – Men at Work; On My Mind – Powderfinger

BELGICA: DEVILTIME – MC DEVIL

BRASIL: Esquentado O Couro – Escola De Samba

CANADÁ: 30,000 Feet – Northside Benji; Going Bad – Drake

CAMERÚN: Mbandjoh – Les Mytheurs

COSTA RICA: El Otro Gol – Ghandi; Ole Ole – Los Ajenos

CROACIA: Srce Vatreno – Marko Lasic; Svijet Voli Pobjednike – Colonia

DINAMARCA: RE SEPP TEN – VM Holdet

ECUADOR: ECUADOR SI SE PUEDE – Damiano

INGLATERRA: Freed From Desire – Gala; One Kiss – Dua Lipa

ESPAÑA: Mi Gran Noche – Raphael

FRANCIA: Song 2 – Blur

ALEMANIA: When we stand together – Nickelback

GHANA: Oofeets – Sarkodie

IRÁN: Iran1400 – HM

JAPÓN: Syori No Emi Wo Kimi To – Ukasuka

COREA DEL SUR: IDOL – BTS; The Shouts of Red – Trans Fixion

ARABIA SAUDITA: Al Saudia – Rashad Al Majeb

MARRUECOS: Allez Allez Maroc – Hamid Bouchnak

MÉXICO: Le Negra – La Hija Del Mariachi

PAÍSES BAJOS: Love Tonight – Shouse; Samba De Janiero – Bellini

POLONIA: Balkanica – Piersi; Freed From Desire – Gala

PORTUGAL: A Minha Casinha – Xutos; Vamos Com Tudo – David Carreira

QATAR: Al Majmoua – Hena Maak

SENELGA: NA – NA

SERBIA: Breathless – Conductorman (Correct name ‘Rasta – Preko Sveta’?); Uzicko Kolo – Svetozar Gongo

SUIZA: Freed From Desire – Gala

TÚNEZ: Muhammed – Adnan Dogru; Sidi Mansour – Saber Rabei

URUGUAY: Cumbia Pa La Seleccion – The La Planta

ESTADOS UNIDOS: Feel So Good – Mase

GÁLES: Kerkraft 400 – Zombie Nation; This is Wales – Barry Horns