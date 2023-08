Residente le ganó la pulseada a Trueno y Duki, fue elegido por Billboard como el mejor rapero latino y explotaron las redes

Residente fue seleccionado por Billboard Latin y Billboard Español como el principal representante del hip hop en español en los cincuenta años de historia de este género musical.

Billboard Latin y Billboard Español elaboraron, “después de un minucioso proceso de evaluación”, un listado con cincuenta nombres que “han dejado una huella indeleble” en el hip hop en español y concedieron a Residente el título de Mejor Rapero de la Historia en Español.

En un comunicado, la organización resaltó la “impresionante trayectoria de casi dos décadas” de Residente, haciendo hincapié en su “versatilidad y destreza en el uso del idioma español como herramienta de cambio eficaz”. Estos aspectos han sido fundamentales para el éxito que ha obtenido a lo largo de su trayectoria.

En conmemoración del 50 aniversario del hip hop, que se celebra el próximo 11 de agosto, los equipos de Billboard Latin y Billboard Español se unieron con el propósito de reconocer a los artistas más excepcionales e influyentes dentro del ámbito del hip hop en español.

La polémica por el primer lugar de Residente

De Residente subrayaron su capacidad para tocar “magistralmente diferentes temáticas, desde la fiesta hasta el comentario social y el romance”. “Sus letras cuentan historias que resuenan en los corazones de su audiencia, con un flow (ritmo) inigualable que cautiva y despierta admiración”, subraya la organización, el fundador y voz líder del conjunto de rap Calle 13.

Parte de la lista de Billboard Foto: twitter

Por otra parte, las redes sociales se inundaron de críticas cuando se anunció al principal representante del hip hop en español, al vocalista de Calle 13. Esto ocurrió ya que entre los posibles candidatos figuraban otros raperos que disfrutan de un gran respaldo de sus seguidores, y estos últimos no demoraron en expresar sus opiniones en sus redes.

Residente fue elegido por Billboard como el mejor rapero latino, entre Trueno, Duki y otros, y las redes estallaron en críticas Foto: Instagram

“Si residente es el rapero más representativo del mundo, yo soy el ser más inteligente de este planeta”, “Residente como el mejor rapero de la historia es el mayor chiste que he visto en mi vida”, “Oye lo de los 50 mejores raperos en español según Billboard ¿qué es? Trueno está por encima de Duki y Paulo Londra y Young Miko está la 40 y algo, y literal existe hace menos de un año. Por no decir que ni Wos ni YSY A están”, “Billboard como me vas a poner a Trueno en el 10 y a Duki en el 23”, fueron algunos de los tantos mensajes que llegaron luego de darse a conocer la lista de los 50 raperos latinos más reconocidos.