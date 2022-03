“Plan A”, la canción que marca el regreso de Paulo Londra, superó a la BZRP Music Session de Residente y, de esta manera, el cantante cordobés destronó a Bizarrap y se convirtió en el artista argentino con el mayor peak en Spotify Global de la historia.

En las primeras 24 horas de su publicación, “Plan A” de Paulo Londra superó las 20 millones de reproducciones en YouTube. Se transformó en el mejor debut de un tema interpretado por un argentino.

Además fue el segundo tema más escuchado en el mundo a través de Spotify. Nunca un tema argentino había llegado tan lejos en el Top 200 Global.

Con “Plan A”, Paulo se posicionó en el puesto 19 del ranking “Daily Top Artists” y es el artista argentino con el mayor peak desde la creación del chart.

Lit Killah habló sobre el tema filtrado con Paulo Londra: “Ese es malo, esperen al real”

Lit Killah habló sobre la canción que grabó con Paulo Londra y Kodigo que se filtró. También confesó que tiene otro tema con el músico cordobés que saldrá a la luz próximamente.

“Ese tema que se filtró, como todos saben que se filtró un tema mío con Paulo y con Kodigo, ese tema está re feo gente, es horrible ese tema” confesó Lit Killah en un stream de Twitch.

“Si se filtran temas tan viejos como ese que tiene como tres años es porque nunca iban a salir” agregó. “A mí no me gusta y a los pibes tampoco les gustó” sostuvo y pidió que no lo escuchen.

“O sea no es un mal tema pero podemos hacer cosas mejores” se corrigió y dijo: “Es más, hicimos cosas mejores que ese, así que esperen al real tema. Ese es malo, ese no se escucha, escuchen el piola cuando salga.”