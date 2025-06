Paulo Londra y Martina Quetglas se comprometieron en un paradisíaco destino y lo compartieron a través de sus redes sociales. Inmediatamente, los fanáticos del artista llenaron las plataformas con tiernos mensajes.

La pareja emprendió un viaje a España y recorrió la ciudad de Madrid y las playas de Ibiza. “Que lindo fue venir a conocer y seguir aprendiendo”, describió el cordobés sobre la aventura por el viejo continente.

Formentera fue el lugar seleccionado por Paulo para sorprender a quien seleccionó como su nueva compañera de vida. En medio del agua y en una lancha privada, ocurrió la trascendental pregunta y Martina dijo “si quiero”.

“Y no fue un viaje cualquiera, fue el viaje que siempre soñé, el que de pequeña veía que era el verdadero sueño de una mujer o por lo menos el mio, decir si quiero”, describió la joven en un posteo en conjunto en Instagram.

“Gracias por ser la mejor persona que me podía tocar en mi vida, por cuidarme, por valorarme, por hacerme sentir segura, por ser ese gran compañero que nunca pensé que me podía pasar, hasta que llegaste vos, y superaste todas mis expectativas y lo seguís haciendo día a día, no te imaginas lo que sos para mí. Si quiero pasar toda la vida con vos, si quiero mi amor, mi Pau, mi persona favorita en este mundo. Vamos por todo”, cerró.