La gira de Rels B por Argentina incluyó fechas en Córdoba y Rosario. Finalmente el rapero español se presentó este sábado 26 de marzo en Buenos Aires, la primera función en el Movistar Arena con entradas agotadas.

Para sorpresa de los fans, Duki subió al escenario durante el primero de los dos shows de Rels B en el Movistar Arena y juntos interpretaron “Yin Yan”, la canción perteneciente a “Temporada De Reggaetón” del trapero argentino. También estuvo presente Khea, para interpretar “Rico Cuando Muera”, su nueva canción.

El “Flakk Tour 2022″ incluyó conciertos del cantante oriundo de Mallorca en Córdoba y Rosario. Por entradas agotadas, el artista debió sumar una función en Buenos Aires para este domingo 27 de marzo.

Luego de presentarse en la Plaza de la Música y el Metropolitano, Rels B llega al Movistar Arena. También brindará conciertos en Montevideo, Uruguay y Santiago de Chile.

Duki contó cómo es hacer música con su novia Emilia Mernes

En su paso por el Lollapalooza Argentina 2022, el artista de trap argentino, Duki, habló acerca de cómo es componer canciones con su novia, Emilia Mernes y qué siente al compartir escenario con ella.

Durante una entrevista para Clarín en el detrás de escena del festival, Duki contó cómo es trabajar con Emilia Mernes: “Es raro saber que hoy nos despertamos juntos y estábamos solos en el cuarto y ahora de repente estamos parados ante 60 mil personas.”

Acerca de sus presentaciones en vivo, el autor de “Goteo” aseguró: “En ese momento lo que me pasa es que soy yo, no me sale disimular. Ella la rompe porque tiene bocha de escenario.”

Al ser consultado por cómo es la forma de componer con Emilia, Duki sostuvo “es re lindo porque si bien los dos venimos de lugares diferentes hay un lugar donde nos encontramos”.

“Ella me ayudó mucho con todo el tema de las melodías, ella canta muy bien, yo venía más de rapear, el fraseo y las barras, como que nos contagiamos, a ella le sirvió para componer y escribir mejor, a mí desde el lado de las melodías” agregó.