En internet circula una foto de Duki y Emilia Mernes de hace algunos años, antes de lanzar “Como Si No Importara” y de estar en pareja. Una creencia popular es que se conocieron cuando colaboraron en “Como Si No Importara”, la canción que rápidamente se transformó en un hit y que dio pie al inicio de su relación.

Sin embargo, una foto comprueba que los músicos se conocían desde antes. Cuando Duki aún tenía el pelo rubio y estaba en su época de “trapstar”. Mientras que Emilia era conocida por haber formado parte de Rombai y su supuesta relación con Neymar.

Duki y Emilia Mernes antes de "Como Si No Importara" Foto: Web

Recientemente, los artistas estrenaron su segunda canción juntos, “Esto Recién Empieza”, que formará parte de “Temporada De Reggaetón 2″, la segunda entrega de este nuevo estilo musical del trapero.

Hace apenas unos días, Duki y Emilia interpretaron “Como Si No Importara” en la gala de los Premios Lo Nuestro 2022, y sellaron su romance con un beso al final de su performance.

Emilia habló sobre el mal momento que pasó en su viaje a Italia: “Le pedí perdón a Duki llorando”

Emila Mernes contó recientemente en una entrevista detalles del viaje que realizó junto a Duki. Los artistas fueron de vacaciones a Italia y durante los primeros días, la cantante de Nogoyá se intoxicó con pastas.

“Hice un viaje a Italia con mi amor” confesó Emilia Mernes refiriéndose a su actual pareja, Duki. “Fue re lindo, salvo la parte en que me intoxiqué el segundo día” explicó durante el vivo de Instagram.

“Tuve que llamar al médico, me dieron medicamentos” contó en tono serio. “Tenía una intoxicación intestinal, terrible” recordó apenada y contó cómo vivió esos momentos al lado de su novio: “Yo lloraba porque me daba culpa y le pedía perdón a Duki porque me sentía culpable de que estábamos en Roma y teníamos que estar encerrados porque yo estaba intoxicada.”