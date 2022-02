Duki y Emilia Mernes se subieron al escenario de los Premios Lo Nuestro 2022 para cantar a dúo “Como si no importara”, su primera colaboración. Ambos vistieron de rojo y cautivaron a la audiencia que siguió el gran evento realizado en Miami.

Uno de los momentos más destacados de la gala de los Premios Lo Nuestro 2022 fue la presentación en vivo de Duki y Emilia Mernes interpretando a dúo “Como si no importara”, el hit que los unió.

La pareja del momento combinó sus outfits, Emilia lució prendas ajustadas en tonos rojos con su pelo recogido en dos colitas, mientras que Duko usó una chaqueta tricolor rojo, blanco y negro.

Al finalizar de cantar, ambos se dieron un cálido beso sobre el escenario que fue capturado por las cámaras y replicado en redes sociales por sus seguidores.

Emilia habló sobre el mal momento que pasó en su viaje a Italia: “Le pedí perdón a Duki llorando”

Emila Mernes contó recientemente en una entrevista detalles del viaje que realizó junto a Duki. Los artistas fueron de vacaciones a Italia y durante los primeros días, la cantante de Nogoyá se intoxicó con pastas.

“Hice un viaje a Italia con mi amor” confesó Emilia Mernes refiriéndose a su actual pareja, Duki. “Fue re lindo, salvo la parte en que me intoxiqué el segundo día” explicó durante el vivo de Instagram.

“Tuve que llamar al médico, me dieron medicamentos” contó en tono serio. “Tenía una intoxicación intestinal, terrible” recordó apenada y contó cómo vivió esos momentos al lado de su novio: “Yo lloraba porque me daba culpa y le pedía perdón a Duki porque me sentía culpable de que estábamos en Roma y teníamos que estar encerrados porque yo estaba intoxicada.”