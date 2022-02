Tiago PZK brindó un show en LIV de Miami durante la noche del jueves, luego de la gala de los Premios Lo Nuestro 2022. El músico argentino se subió al escenario para interpretar hits como la BZRP Music Session y “Salimo De Noche”, su colaboración con Trueno.

Durante el show de Tiago PZK, sus colegas Duki y Emilia Mernes estuvieron apoyándolo desde atrás del escenario y compartieron la presentación en vivo del artista de Monte Grande.

La BZRP Music Session que lanzó junto al productor argentino Bizarrap a fines del 2021 y “Salimo De Noche”, la colaboración con Trueno, fueron dos de las canciones más coreadas por el público de Miami.

También se presentó Duki con el artista cubano Ovi y estuvo presente Emilia Mernes, acompañando a su actual pareja luego de actuar juntos en la ceremonia de los Premios Lo Nuestro.

Rusherking presionó a Tiago PZK para que colabore en “Now”

Antes del lanzamiento oficial de “Now”, Tiago PZK y Rusherking hicieron un directo en Instagram donde le contaron a sus fans cómo fue la creación de su tercera colaboración. En la charla distendida, los autores de los hits “Además De Mí” y “Cerca De Ti” confesaron que fue Rusher quien insistió para que Tiago sea parte del tema.

“En realidad lo había hecho Thomi primero y después me dijo de sumarme” confesó Tiago PZK ante la audiencia. “Yo estoy en todas, no puedo faltar” agregó de manera divertida y Rusherking estuvo de acuerdo.

“Me metió una re presión me dijo ‘si no la rompés no hablo más con vos’” bromeó el cantante de Monte Grande. “Fuimos al estudio y la rompimos” dijo en tono más serio y sostuvo que “el video está increíble”.