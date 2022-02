Tiago PZK reveló en su cuenta de Instagram el problema que tuvo que atravesar y que lo alejó de los estudios de grabación y de los escenarios en los últimos meses.

“Después de mucho tiempo de no poder exteriorizar lo que me estaba pasando, no lo conté en ningún lado, me operé las cuerdas vocales hace más de un mes y medio, vengo en recuperación”, contó Tiago PZK, quien es uno de los máximos representantes de la escena urbana argentina.

Asimismo, el cantante dijo: “No pude entrar al estudio a hacer música, no pude meterme con mi banda a ensayar el show, me limitó en muchas cosas. Pero fue un proceso de aprendizaje”.

Y agregó: “Quiero aconsejarles a quienes proyectan una carrera y que aman el arte que cuiden mucho su voz, es el único instrumento y cuando te falta te das cuenta que no tiene sentido la vida, pero ya estamos ready”.

Cabe recordar que Tiago PZK, pese al problema que relató, pudo estar presente en proyectos musicales que salieron en este 2022 que ya estaban grabados, como el caso del remix de “Entre Nosotros” y el de “Now”, tema junto a Rusherking.

Gotti es uno de los artistas que formará parte del festival Vibra Urbana en Las Vegas. También, participarán del evento Seven Kayne, Emilia Mernes y Cazzu, quienes representarán a la Argentina el próximo 30 de abril y el 1 de mayo.

Los artistas argentinos compartirán escenario con otros referentes de la música urbana como Anuel AA, Don Omar, Rauw Alejandro y Nicky Jam, además del regreso de Tego Calderón, uno de los máximos exponentes del género.