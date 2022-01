Tiago PZK explicó el significado de sus tatuajes. El artista de Monte Grande lleva varios diseños en su cuerpo que poseen diferentes historias relacionadas a su vida personal, su amor por la música y uno dedicado a su hermana Ambar.

“Good Time” porque, según Tiago, después de los malos tiempos siempre vienen los buenos. El micrófono en su brazo izquierdo significa que “es la mejor arma, no hace falta violencia” confesó en una entrevista para Tu Música Hoy.

Tiago PZK Foto: web

En la parte interior del mismo brazo lleva un diseño de una cobra mordiendo una mano y es el primer tatuaje que se hizo. Tiago contó que se tatuó luego de viajar a un evento en Chaco. “Me dejaron tirado y tuve que arreglar todo yo solo con 15 años. Me fui a la peatonal a rapear a la gorra” recordó. “Significa traición o que no hay que confiar en cualquiera” explicó.

Mientras que la luna que lleva tatuada en la cara representa a su hermana y la luz. “Siento que la música, y el entorno de la música, es un ambiente copado pero también tiene su lado oscuro” detalló. “Me considero una persona de luz, cuando estoy en lugares oscuros lo primero que se me viene a la cabeza es mi hermana, que no me deja perderme en la oscuridad” finalizó.