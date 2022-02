Emila Mernes contó recientemente en una entrevista detalles del viaje que realizó junto a Duki. Los artistas fueron de vacaciones a Italia y durante los primeros días, la cantante de Nogoyá se intoxicó con pastas.

“Hice un viaje a Italia con mi amor” confesó Emilia Mernes refiriéndose a su actual pareja, Duki. “Fue re lindo, salvo la parte en que me intoxiqué el segundo día” explicó durante el vivo de Instagram.

“Tuve que llamar al médico, me dieron medicamentos” contó en tono serio. “Tenía una intoxicación intestinal, terrible” recordó apenada y contó cómo vivió esos momentos al lado de su novio: “Yo lloraba porque me daba culpa y le pedía perdón a Duki porque me sentía culpable de que estábamos en Roma y teníamos que estar encerrados porque yo estaba intoxicada.”

Por su parte, el autor de “Temporada De Reggaetón” la acompañó durante ese difícil momento. “Me decía ‘tranquila mi amor, puede pasar’, son cosas que pasan, uno obviamente no lo elige” finalizó Emilia.

Duki y Emilia Mernes respondieron un divertido cuestionario sobre su intimidad

Duki y Emilia se animaron a jugar y realizaron un divertido cuestionario que trata sobre los gustos de la pareja, tras el lanzamiento de su nuevo tema “Esto recién empieza”.

Desde la cuenta de Spotify Argentina, se puede ver a Duki y Emilia Mernes con dos paletas con sus respectivos nombres para responder a las preguntas que aparecen en pantalla.

Hubo algunas respuestas polémicas que generaron risas en la pareja como “¿Quién duerme más?”, “¿Quién cocina mejor?” y “¿Quién llega siempre tarde?”.