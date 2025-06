¡Se enojó! Cazzu salió a defender a Emilia Mernes y arremetió contra quienes la critican: “No son todas...”

Un fuerte cruce se generó en las redes sociales cuando Cazzu decidió responderle a una usuaria que cuestionó el contenido musical de Emilia Mernes. Todo comenzó con un reel publicado por Victoria Almada en su cuenta @vocalissima, donde expresó estar cansada del uso excesivo de autotune y pidió que artistas como Emilia empiecen a transmitir “otro tipo de valores”.

“Yo no odio a Emilia. No es mi enemiga, porque no tengo 12 años, amores. Solo soy una persona que sabe de voz y que está harta de escuchar gente con autotune. Nada más. Pero no la odio. De hecho, cuando la fui a ver hace un par de años, era una chica con mucho potencial”, arrancó diciendo Almada.

Y sumó: “Me alegra que decida hacer contenido más profundo, que tenga un novio gangsta, que camine con tacos de museo por Milán... pero estaría bueno que, con la llegada que tiene, transmita otros valores. No es tan complicado”.

Cazzu le respondió sin filtro y fue contundente

La reacción de la trapera argentina no tardó en llegar. Desde su cuenta oficial, Cazzu comentó el video y dejó en claro su postura: “Pero escuchá otra música amor. Hay alrededor de 120.000 canciones nuevas todos los días y no son todas de Emilia”.

El comentario de Cazzu que desató la polémica.

“Dejen ser a las artistas lo que ellas quieran ser, sean más piolas con las pibas que lo dieron todo por estar donde están o simplemente no las consuman. Quizás debas aprender vos a buscar música nueva para tus videos de ‘docente de la música que hay que hacer’”, escribió Cazzu.

Emilia Mernes junto a Cazzu y Nicki Nicole

El comentario generó un gran revuelo y abrió el debate. Muchos seguidores se sumaron al reclamo y apuntaron contra el doble estándar de la industria musical. “¿Por qué siempre se espera que LAS artistas transmitan valores? A los hombres no les exigen lo mismo”, fue uno de los mensajes más destacados.

Victoria Almada no se quedó callada y respondió en otro video: “Para mí es un honor que comente Cazzu. Respeto mucho lo que hace, pero no coincido en eso de ‘si no te gusta, consumí otra cosa’. Si algo te genera ruido, está bueno cuestionarlo”.