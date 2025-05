Cazzu está atravesando un gran presente tras el lanzamiento de su álbum Latinaje. Sin embargo, la artista argentina continúa siendo noticia por su vida personal. Recientemente, la cantante volvió a quedar en la mira de la prensa en medio de su visita a México. Apenas llegó al aeropuerto con su hija Inti, fue abordada por móviles de televisión y se enfrentó a las filosas preguntas de los periodistas.

Con la calma que la caracteriza, Cazzu frenó ante las cámaras y respondió con amabilidad frente varios micrófonos de diferentes medios locales. Además de hablar sobre su hija Inti y su experiencia con la maternidad, la cantante argentina se enfrentó a los temas más polémicos entorno a su vida privada: su separación de Christian Nodal.

El cantante méxicano parece nunca haber querido ser padre con Cazzu.

La prensa mexicana insistió en saber cómo es su situación con el padre de su hija, y remarcaron el gran gesto de la artista de llevar a la pequeña para que se reencuentre con su papá. Además, por primera vez, Cazzu se animó a hablar sin filtro sobre Ángela Aguilar, la actual pareja del cantante mexicano con quien se casó poco tiempo después de su separación.

Qué dijo Cazzu sobre Ángela Aguilar

Acerca de la actual pareja de su ex, Cazzu reconoció que no le es fácil ni cómodo hablar de ella. “¿Es para ti difícil tocar el tema Ángela Aguilar?" fue la pregunta de una periodista local.

“Sí por supuesto es muy difícil porque también siento o lo veo muy injusto a que muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella. No lo apoyo en absoluto”, contestó Cazzu sin filtro.

“Siento que uno puede cometer errores...”, agregó. Aunque aclaró: “No puedo defenderla porque en realidad no es mi posición tampoco”.

“Lo que sí me parece que las cosas que a mí más me importan es que se cumplan los derechos de mi hija, y mis derechos, y no se me niegue nada de mis derechos ni se me dificulte mi vida laboral. Eso son cosas meramente de su papá y yo, después todo lo demás no me corresponde”, sentenció firme con su postura.