Emilia Mernes apostó de lleno a la última tendencia y presumió un corset de cebra: “Una morocha que te baile así”

Emilia Mernes se fue ganando un lugar clave en la música y en las redes. Con su forma de mostrarse y lo que transmite en cada proyecto, conectó con miles de personas que la siguen en todo lo que hace. Ya sea en un show, en una campaña o en su día a día, logra que su nombre siempre esté dando vueltas, especialmente en las redes, donde tiene millones de seguidores.

Emilia Mernes conquista a sus fans en las redes.

En esta oportunidad, la artista compartió en su cuenta de Instagram un fragmento de su nueva canción junto a FMK, Nicky Nicole y Tiago PSK, Masna Rmx. En las imágenes se la puede ver con un corset que incluye detalles de un estampado animal print de cebra, una de las tendencias de la temporada.

“Nunca viste una morocha que te baile así“, escribió la artista en el epígrafe de la publicación, que rápidamente se llenó de likes y comentarios.

El perfume preferido de Emilia Mernes: cuál es y cuánto cuesta

La propia Emilia contó en una entrevista que tiene una fragancia favorita. “Uno de mis perfumes es el This is Her! de Zadig & Voltaire. Es muy rico, me encanta, me gusta mucho mucho, lo uso más como diario", reveló en su momento la artista.

Emilia Mernes

This is her! fue creado por Sindonie Lancesseur y Michel Almairac en 2016 y se caracteriza por pertenecer a la familia olfativa oriental vainilla.

“Las Notas de Salida son pimienta rosa, jazmín sambac (sampaguita) y flor del árbol de la seda (acacia de Constantinopla); las Notas de Corazón son crema batida, vainilla y castaña; las Notas de Fondo son sándalo y madera de cachemira”, señala la descripción de la fragancia.

Este es el perfume favorito de Emilia Mernes

Según señala la fragancia es ideal para quienes buscan un aroma sofisticado y con un toque distintivo. Su combinación de notas dulces y amaderadas lo convierte en una opción perfecta tanto para el día como para la noche.

Su envase es minimalista y elegante de color blanco con las letras en negro. En la actualidad la fragancia preferida de Emilia tiene un valor de 250 mil pesos en perfumerías del país.