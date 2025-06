Emilia Mernes deslumbró con su “naked dress”: el vestido transparente que usó en la alfombra roja y se volvió viral

Emilia Mernes no para de conquistar escenarios y alfombras rojas. Esta vez, la cantante argentina brilló en Madrid durante los Elle Style Awards, la gala con la que la edición española de la famosa revista de moda celebró sus 80 años.

Invitada especial de la noche, Emilia no solo se llevó el premio como “New Gen Artist”, sino que también se convirtió en una de las figuras más comentadas por su impactante look. Fiel a su estilo audaz y vanguardista, la artista apostó por un naked dress que no dejó a nadie indiferente.

Emilia Mernes sorprendió con un naked dress.

El naked dress de Emilia Mernes que robó todas las miradas

Emilia acaparó los flashes con un diseño translúcido en tono nude, un verdadero clásico de las red carpets actuales. El vestido, de silueta ajustada al cuerpo, contaba con escote en pico, falda tipo sirena y un corset beige que sumaba estructura y evitaba la censura.

Mernes deslumbró en los premios ELLE.

El detalle que elevó la prenda fue la pedrería plateada, presente en todo el talle, que aportaba brillo y sofisticación. Una elección ideal para la ocasión, que combinó sensualidad y elegancia en partes iguales.

El vestido que lució Emilia.

El estilismo estuvo a cargo de Dav Martens, el asesor de imagen y mano derecha de Tini Stoessel. Para completar el look, eligió stilettos beige de punta abierta, anillos y un brazalete con pedrería en tono plata, en sintonía con los adornos del vestido.

El maquillaje y peinado también estuvieron a la altura del outfit. Emilia llevó el pelo suelto, con extensiones, peinado con raya al medio y ondas suaves que le daban movimiento y frescura.

El look de Emilia que dejó boquiabiertos a todos.

En cuanto al make up, optó por sombras metalizadas en tono plateado, rubor en las mejillas y gloss en los labios, logrando un efecto luminoso. El toque distintivo: los cristales debajo de cada ojo, un sello personal que la cantante viene incorporando hace años.