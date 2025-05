El romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no deja de ser tema de conversación. Tras meses de especulaciones, miradas cruzadas y coincidencias que avivaron las versiones de reconciliación, un nuevo indicio sacudió las redes: un video que publicó Mariana Muzlera, la mamá de Tini, dejó en evidencia la posible presencia del futbolista en los ensayos de la artista.

La filmación fue subida como una simple historia de Instagram, donde Mariana y una amiga reaccionaban emocionadas mientras Tini ensayaba “Buenos Aires”, uno de los temas más sensibles de su último disco. Pero lo que parecía una escena cotidiana se convirtió rápidamente en una prueba irrefutable para los fanáticos: en el paneo que hace Mariana con su celular, aparece sentado Rodrigo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul habrían retomado su relación luego de un tiempo separados

Ambos se encuentran actualmente en Madrid. Ella por compromisos laborales, ya que es la nueva cara de El Corte Inglés y está preparando un show especial. Él, por su contrato con el Atlético de Madrid. Desde hace semanas, vienen compartiendo locaciones y hasta se los vio juntos en el Mutua Madrid Open, aunque sin confirmar nada oficialmente.

Mariana, la mamá de Tini, junto a Rodrigo de Paul.

Ahora, la imagen de Rodrigo, con gorra verde y remera gris, sentado al lado de la madre de su ex ¿o actual? pareja, desató una ola de comentarios y teorías en redes. Los fans no dudaron en identificarlo: los tatuajes, el arito, el look relajado… todo coincide.

Aunque el futbolista no se mostró directamente con Tini en este nuevo video, su presencia en los ensayos da a entender que está acompañándola en este nuevo proyecto, lo que muchos interpretan como una señal clara de que la relación está más viva que nunca.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Por ahora, ni Tini ni Rodrigo hicieron declaraciones oficiales. Pero los gestos son más elocuentes que las palabras. Y según Yanina Latorre, en poco tiempo habría un anuncio formal. ¿Confirmarán lo que ya parece evidente? Habrá que esperar, pero mientras tanto, el amor parece estar dando una segunda vuelta.