El gesto viral de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel que enciende los rumores de noviazgo

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel son de las parejas más populares en el mundo del espectáculo. Luego de su separación con Cami Homs, el mediocampista apostó al amor con la cantante, quien estuvo para él en momentos importantes, como la Copa del Mundo en Qatar.

"Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada. Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio, pero siempre ahí”, le expresó el mediocampista a Stoessel por su apoyo durante el Mundial de Qatar.

Ahora bien, el romance de los mediáticos duró aproximadamente un año. Sin embargo, la pareja habría decidido darse una segunda oportunidad y mostrarlo sutilmente con algunos gestos.

¿Rodrigo de Paul confirmó su reconciliación con Tini Stiessel?

El gesto del mediocampista fue revelado por las fanáticas de la pareja, quienes notaron que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a seguirse en Instagram, tras haber dejado de hacerlo al finalizar su relación.

El gesto de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel

“Si ven en las publicaciones de De paul no borro las fotos que tienen juntos", “Se festeja en el obelisco”, “Estas cosas me hacen feliz”; “Él estaba seguro de que iban a volver, nunca se tapó el tattoo y nunca la dejó de seguir”; “Nacieron mil haditas”, destacaron algunos usuarios sobre el gesto de la pareja.

Mientras que uno se emocionaron por su reencuentro, otros cuestionaron que ambos se hubiesen dejado de seguir. “Nunca se dejaron de seguir chicos”, “El estaba seguro de que iban a volver, nunca se tapó el tattoo y nunca la dejó de seguir”, aseveraron otros seguidores.

La salida romántica de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en Ibiza

Desde otro aspecto, la pareja fue captada en un lujoso restaurante en Ibiza. Ambos fueron acompañados por los futbolistas Julián Álvarez y Nahuel Molina más sus respectivas parejas. “Tini cenó anoche con motorcito (Rodrigo De Paul) en un resto de Ibiza y parece que fue a cenar con otros campeones del mundo”, reveló el periodista Gustavo Méndez.