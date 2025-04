¿Tini Stoessel y Rodrigo De Paul vivirán juntos?: los detalles de su nuevo paso como pareja

Tini Stoessel es de las artistas argentinas más destacadas en la industria musical. Tras ingresar al mundo del espectáculo con su protagonismo en “Violeta”, ha conseguido múltiples logros, que van desde 4 Premios Gárdel hasta ganar un Premio Lo Nuestro por “Cúpido”, una de sus últimas producciones.

Su influencia en la música contemporánea está cada vez más presente. Esto da pie a que los fanáticos quieran conocer más aspectos de su vida, como su relación con Rodrigo De Paul, el mediocampista del Atlético del Madrid y la Selección Argentina.

El último posteo en Instagram de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel como pareja

Pese a que los inicios de su romance generó controversia (dado que el futbolista se había separado recientemente de su pareja Cami Homs), sus seguidores no dejaron de apoyarla. Es por ello que cada noticia sobre ellos es tendencia, como la posibilidad de vivir juntos.

¿Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se mudarán juntos?

El posible gran paso de la pareja fue presentado en el programa “A la Tarde”. Allí, revelaron que en los próximos días la pareja iba a blanquear su reconciliación y convivencia. “No solo oficializan, sino que confirman que vuelven a convivir”, aseveró un panelista.

De acuerdo con el programa, Tini Stoessel habría tomado la decisión de mudarse para Madrid, ciudad donde vive Rodrigo De Paul. “Ella se va a vivir a España y arman a ir el nido de amor”, explicando con mayor detalle sobre la decisión de la pareja.

Rumores entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: ¿matrimonio incluido?

Esta no sería la primera vez que hay rumores sobre los mediáticos. De acuerdo con el comunicador Roberto Antolín, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se casarían en Ibiza, España. “Primer punto: no hacen la despedida de solteros en el mismo lugar donde se casan, por lo menos así es en España (...) En Ibiza la gente se casa de blanco. Es una boda un poco hippie, diferente. Es como en Las Vegas. En Ibiza van todos de blanco, los invitados también. Es algo no tan formal, pero es un acto bonito entre dos personas", explicó el comunicador.

“Va a ser súper secreto. Yo creo que la imagen de Tini viendo el partido en el Metropolitano está dando la vuelta al mundo, sobre todo en Argentina. Ella acá está mejor porque no tiene tanta presión de los medios”,cerró Antolín.