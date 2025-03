Tini Stoessel fue vista alentando a Rodrigo De Paul en Madrid: ¿reconciliación en puerta?

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel fueron una de las parejas más polémicas y queridas en el mundo del espectáculo. Pese a estar juntos durante un año y medio, su conexión ante las cámaras durante el Mundial de Qatar 2022 cautivó a más de un seguidor.

El último posteo en Instagram de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel como pareja

“Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada. Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio, pero siempre ahí”, le expresó el mediocampista a Stoessel por su apoyo durante el Mundial de Qatar.

Ahora bien, la relación se daba por terminada cuando la cantante sacó “El Cielo”, una canción donde hablaba sobre su romance con el deportista. Sin embargo, esto habría quedado en duda tras sus presuntos encuentros por Europa.

¿Rodrigo de Paul y Tini Stoessel regresaron?

Los rumores iniciaron a principios de marzo, cuando la cuenta de Instagram “Lo más Popu” presentó una foto de la pareja caminando por las calles de París, Francia. “Si gente, son Tini y Rodri De Paul”, aseveró la persona detrás de la cuenta.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en París.

Al viralizarse la foto, comenzaron las dudas sobre si realmente eran ellos, dado que aparecen de espaldas. Sin embargo, los tatuajes en el brazo del hombre y el peinado de la mujer coinciden con la ex pareja. “La incógnita del día (...) ¿Es Tini con De Paul o no es Tini con De Paul?“, consultó el periodista Gustavo Méndez a su audiencia.

Los tatuajes y reloj que confirmaría que la persona se trataría de Rodrigo De Paul.

Posible misterio resuelto

Días después de estas imágenes, se disputaron los cuartos de final de la Champions en el Estadio Riyadh Air Metropolitano entre el Real Madrid y el Atlético del Madrid, equipo donde juega Rodrigo De Paul. En el último partido, que derivó en la derrota de los “colchoneros”, los fanáticos lograron captar a la cantante en uno de los palcos.

Tini Stoessel en el Estadio Metropolitano junto a su estilista para ver a Rodrigo De Paul en la cancha.

Para evitar cualquier tipo de confusión, el periodista Gustavo Méndez le consultó a sus fuentes si realmente se trataba de la cantante. Pese a que al principio las respuestas eran difusas, logró recolectar más fotos donde se ve a la joven junto a su estilista.