Se filtró un escandaloso audio de Yanina Latorre discutiendo con su hija Lola: “No vayas a casa”

Yanina Latorre es una de las comunicadoras más temidas de los famosos por tener información de todos. La contadora pública tiene una forma particular de las primicias que la posicionó como una de las referentes del periodismo de entretenimiento. La famosa está casada con Diego Latorre y es madre de Lola y Dieguito. Se supo que discutió con su hija.

La panelista de LAM no solo muestra su fuerte carácter para opinar de diferentes temáticas, sino que a la hora de hablar de su familia defiende a capa y espada a su vínculo cercano. Sin embargo, también demostró su tajante postura sobre la educación de sus hijos.

A pesar de ser copada y apoyar a sus hijos en sus carreras como influencers o en el arte, Yanina siempre expresó que exige a sus herederos que estudien una carrera universitaria. Su hija mayor, Lola, estudia derecho en la Universidad Torcuato Di Tella y le quedan pocas materias para recibirse.

Yanina Latorre se enojó con su hija Lola

Si bien ya terminó de cursar, la influencer tiene que rendir las últimas materias para obtener el título. En las últimas horas se filtró un polémico audio de la conductora de “Salvense quien pueda” enojada con Lola por desaprobar un examen.

Salió a la luz un audio de Yanina Latorre retando a su hija Lola

“Lolita, ahorrame la foto, a ver. Todos carriles distintos. Mezclaste todo, hija. Te fue mal porque no habrás estudiado. Ponete a estudiar, querida. Y si no te recibís en julio, te recibirás en diciembre. Pero ya es hora de que te recibas. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada, ¿me entendés? ¡Te va a ganar Cinthita Fernández!”, expresó con enojo Yanina Latorre en el audio a su hija.

“Oíme una cosa, Lola. ¿Qué tiene que ver que no te queda otra que volver a ordenar con que no podés ir a Miami? No entiendo, mezclaste todo”, agregó la panelista de LAM molesta con Lola.

“Estudiá, trabajá, viajá, andá a casa, ordená tu cuarto, que estoy podrida de ver ropa por todo el living. No entiendo este drama telúrico que me acabás de armar. Hoy te aconsejaría que no vayas a casa, no te permito que desapruebes un parcial”, manifestó con vehemencia Yanina Latorre en el audio que se filtró.