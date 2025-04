Yanina Latorre reveló a qué se dedicaba antes de estar en los medios y dejó a todos en shock.

Durante una charla distendida en el programa Sálvese Quién Pueda, y aprovechando el marco de las celebraciones por Semana Santa, Yanina Latorre sorprendió a todos al revelar un dato completamente desconocido sobre su pasado: antes de dedicarse al periodismo y convertirse en una de las figuras más polémicas del espectáculo argentino.

De qué trabajaba Yanina Latorre antes de ser periodista

Mientras hablaban sobre las tradiciones de Semana Santa, la conductora aclaró: “Jueves Santo se puede comer carne”, a lo que una de las panelistas sumó: “El viernes no”. En ese momento, Yanina tomó la palabra para profundizar en el tema: “Se también supone que no hagas o comas algo que sea un sacrificio, en mi caso sería no comer un chocolate, o no tomar vino... yo fui catequista”.

Fue en ese momento cuando Ximena Capristo sorprendió a todos al afirmar: “Yo también”, lo que provocó una carcajada general en el estudio. Luego, con tono serio, agregó: “Yo encargué pescados y otras comidas, no voy a consumir carne”.

En su programa de América, Yanina Latorre se tomó un momento para hablar del significado de la Pascua dentro de la religión católica y explicó con claridad las restricciones alimenticias propias de la fecha. “Durante la Cuaresma, que son los cuatro domingos anteriores a la Pascua y terminan el Domingo de Ramos, ahí no se puede comer carne. Y después es el Viernes Santo hasta el domingo, que viene el banquete”, detalló.

Además, la conductora sorprendió al revelar detalles personales sobre cómo elige atravesar esos días: “Para mí sería un sacrificio no tomar vino, pero igual voy a hacerlo, y el chocolate. Me gusta mucho el pescado así que no voy a comer pescado”, aseguró entre risas, dejando en claro que lo importante es el sentido simbólico del esfuerzo y no tanto la regla estricta.