Yanina Latorre reaccionó al escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani: “Nunca lo negó”

Lizy Tagliani es el nombre que está en tendencia tras las recientes declaraciones de Viviana Canosa. Tras un impasse entre las mediáticas, que se remonta a la época en la que la humorista trabajaba como estilista de la conductora, Canosa la acusó de diferentes delitos, que van desde robos hasta presuntos vínculos con menores.

"Todos saben que Lizy conoce mucho a Corazza (...)Tendría mucho cagazo de que cuando comience el juicio, aparezca su nombre en la lista de Corazza. Habría temor en el canal de aparecer en la lista del ganador de Gran Hermano", sentenció la periodista sobre la presunta vinculación de Lizy con Marcelo Corazza.

Tras estas declaraciones, múltiples personalidades han brindado su opinión al respecto. Entre ellas se encuentra la periodista y contadora pública Yanina Latorre, quien no dudó en reacciones al escándalo que involucra a Tagliani y Canosa.

¿A quién apoyó Yanina Latorre al escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani?

La angelita presentó su postura en su programa de radio “El Observador 107.9″. Allí, sentenció que si bien goza de una buena relación con Lizy, le generó ciertas dudas su descargo en “La Peña de Morfi”. “Una tipa tan carismática, tan genial, que se haya sentado leyendo una cartulina, pierde naturalidad y efecto”, comenzó diciendo la periodista.

“A mí me decis chorra y me decís que me meto con menores, salgo con un rifle. Nunca lo negó. Dice que es una buena amiga, pero no lo negó (...) Me hizo acordar a Jey Mammon. Estaba demasiado angustiada”, siguió relatando la angelita con cierta duda.

En cuanto a la relación compleja de Marcela Tauro con Lizy Tagliani, Yanina reaccinó a la actitud de la humorista: “Hace dos años que Marcela Tauro dice que se quiso garch** a su novio y nunca lo negó. Incluso ayer le escribió para desearle suerte en un programa”.

La continuidad de Lizy Tagliani en Telefe

Finalmente, Yanina Latorre destacó que si bien Intrusos dio a entrever la salida de Tagliani de “La Peña de Morfi”, el canal lo habría negado. “Yo le escribí a una de las tres pelotas y me dijeron ‘sigue en La Peña’. Ojo, no la estoy desmintiendo a Paula (panelista de Intrusos), pero Telefe me dice que sigue”, detalló la comunicadora.