Yanina Latorre es una de las personalidades más temidas de los medios de comunicación por revelar las primicias de los famosos y contar lo que nadie quiere. La famosa no tiene problemas en decir lo que piensa por lo que muchas veces estuvo envuelta en escándalos con otras figuras. Lauty Gram, el influencer y ex de la China Suárez, contó que “le gustaba” la panelista y no dudó encararla.

El contacto entre ellos llegó cuando el cantante e influencer estuvo de invitado al programa Rumis, donde le contó a Lola Latorre sus sentimientos hacia su mamá. “Yo haría un trío con Yanina Latorre”, reveló entre risas el famoso. “Con todo respeto de tu papá”, aclaró Lauty Gram ante la mirada de la hija de la famosa.

Yanina Latorre y su coqueteo con Lauty Gram. (Instagram)

Ahora, fue Yanina Latorre quien expuso al influencer en su programa y reveló los mensajes que se mandan por Instagram, entre reacciones y mejores amigos de la aplicación.

Los polémicos mensajes entre Yanina Latorre y Lauty Gram

La conductora mostró en su programa “Sálvense quien pueda” los mensajes que intercambian entre ellos. “Me escribió. Me manda fueguitos. Estoy en mejores amigos. ¡Soy la abuela!”.

“Hola, acá Lauty… más tarde te paso eso. Espero que no te tomes a mal lo que te dije”, le escribió el influencer hace un tiempo después de su confesión sobre la famosa en el streaming. Ante esto, Yanina le respondió emojis de fueguitos.

En ese momento, Lauty Gram le comentó a Yanina: "Es verdad, me gustás”.

Con el paso del tiempo, el influencer no pierde oportunidad y agregó a la famosa en la sección “Mejores amigos”.

“Tengo muy puesta la edad. Tiene 21 años”, aclaró la famosa. “Yo igual le empecé a seguir”, contó Yanina.

“Ahora me comenta todo. En la última historia me puso: ‘Qué lindo te queda el verde’. Y yo le puse ‘gracias’ y otro fueguito”, comentó Yanina Latorre sobre los mensajes que le manda el influencer.